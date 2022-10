Come asciugare le scarpe bagnate senza phon e come fare un buon pediluvio

Può accadere che le scarpe di tela, pelle o camoscio che indossiamo si bagnino perché è piovuto all’improvviso. In ogni caso avremo l’esigenza di asciugarle.

Tutto ciò che d’istinto vorremmo fare è avvicinarle il più possibile a una fonte di calore. Il phon troppo caldo e troppo vicino ai capelli li rende secchi e sfibrati. Sarebbe anche da evitare insieme ai termosifoni per togliere l’eccesso di umidità dalle nostre scarpe. Per prevenire brutte sorprese potremmo agire a casa in vario modo.

Prendiamo le nostre calzature bagnate e con una spugnetta o della carta casa togliamo il grosso dell’acqua e l’eventuale fango dalla suola. Adesso priviamole dei lacci e delle suolette. I lacci possono essere lavati con sapone neutro e acqua e stesi a parte. Tamponiamo la suoletta con un panno o della carta.

Come asciugare le scarpe bagnate dalla pioggia

Inseriamo adesso all’interno della scarpa della carta velina bianca o carta assorbente senza disegni colorati. In questo modo eviteremo eventuali trasferimenti di colore. Usiamo un panno in microfibra sull’esterno e dopo avvolgiamo la calzatura con altra carta. Cambiamola almeno ogni ora.

Per velocizzare l’operazione di asciugatura si può mettere dentro le nostre scarpe del riso oppure della lettiera assorbente dei gatti. Dopo qualche tempo verifichiamo se ci sono ancora parti umide e poi togliamo via tutto.

Un altro metodo un po’ più lungo è quello che usiamo spesso con la nostra biancheria. Prendiamo le nostre scarpe e dopo aver passato un panno dentro e fuori esponiamole all’aria aperta. Evitiamo, però, i raggi diretti del sole che possono deformare la gomma e rovinare la pelle.

Se vogliamo utilizzare il ventilatore, accendiamolo e posizioniamo le nostre scarpe a una certa distanza dopo aver tolto l’eccesso d’acqua.

Uso dell’asciugatrice e come rendere impermeabili le scarpe

Nel caso in cui l’etichetta delle calzature lo consiglia, si potrebbe usare anche l’asciugatrice. Uniamole per i lacci e appendiamole al gancio interno dell’elettrodomestico. Se manca, mettiamole in un sacchetto da biancheria. La temperatura dev’essere fredda. Bisogna comunque controllare ogni tanto per evitare danneggiamenti. In generale potrebbe andare bene per scarpe senza suola di gomma e da evitare con quelle in pelle.

In commercio, se si vuole, ormai esistono dei piccoli asciuga scarpe elettrici, ideali soprattutto per scarponcini e stivali.

Se le nostre scarpe di camoscio dopo averle asciugate presentano zone di colore diverso, andranno leggermente inumidite e spazzolate da un unico verso.

Per quanto riguarda queste e quelle in pelle, esistono degli spray impermeabilizzanti per proteggerle dalla pioggia.

Per quelle da ginnastica, inoltre, in caso di necessità, ci sono dei metodi casalinghi d’emergenza per far scivolare le gocce d’acqua piovana. Inoltre, per questo tipo di scarpe e quelle da trekking sarebbe utile anche passare del grasso tipo la vaselina sia sui laccetti che sulle asole.

Come fare un pediluvio con degli oli essenziali

Dopo aver appreso come asciugare le scarpe bagnate e renderle impermeabili dovremmo capire come conservarle bene. L’umidità è da combattere in casa per prevenire la muffa e anche da eliminare e prevenire negli stivali, scarponcini, sneakers ecc. Possiamo inserire delle bustine di gel di silice oppure dei sacchettini con riso e gocce di olio essenziale di agrumi. Inoltre un ambiente umido e caldo potrebbe causare problemi ai piedi, con la proliferazione di funghi. Si dovrebbero preferire, quindi, scarpe traspiranti o almeno assicuriamoci che siano ben asciutte, cambiando spesso i calzini se facciamo sport. Specialmente in questo caso, ma anche dopo una normale giornata lavorativa, potremmo poi fare un buon pediluvio.

Ad esempio possiamo preparare una bacinella con dell’acqua tiepida. Ora mescoliamo qualche goccia di olio di melaleuca ossia il tea tree oil, disinfettante e antimicotico, e alcune di olio essenziale di menta, rinfrescante e defatigante, in 50 ml di olio di mandorle. Versiamo nell’acqua, mescoliamo e poi immergiamo i piedi per 15/30 minuti. Dopo averli tamponati con l’asciugamano possiamo massaggiarli con del burro di karitè per renderli morbidi. Alla fine possiamo cospargerli con talco mentolato.

