Nel precedente report dal titolo Un titolo azionario dell’editoria in bilico tra il rialzo e il ribasso, riguardo al titolo Società Editoriale il Fatto scrivevamo quanto segue

Qualora, invece, ci dovesse essere una chiusura settimanale inferiore a 0,645 euro il titolo Società Editoriale il Fatto potrebbe tornare sui livelli in area 0,5 euro dai quali era partito il rialzo in corso.

A metà settembre abbiamo assistito a una chiusura settimanale inferiore a 0,645 euro. Da quel punto in poi c’è stata un’accelerazione ribassista che ha portato a una perdita di oltre il 15%.

Ancora una volta, però, ci ritroviamo con le quotazioni de la Società Editoriale il Fatto in bilico tra un’accelerazione ribassista e una ripresa del rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate sul supporto in area 0,56 euro. La sua rottura spingerebbe il titolo verso il I obiettivo di prezzo in area 0,42 euro. Quindi, attenzione alla chiusura settimanale, potrebbe far accelerare al ribasso questo titolo azionario. Successivamente, un’eventuale chiusura settimanale potrebbe far precipitare le quotazioni verso il II obiettivo di prezzo in area 0,06 euro, ma si tratta di uno scenario molto remoto.

Cosa fare, quindi, con questo titolo azionario? Sicuramente converrà aspettare per capire da che parte si muoveranno le quotazioni. A tal proposito è importante notare che lo Swing Indicator ha un segnale di vendita in corso.

La valutazione del titolo

Per quel che riguarda la valutazione, secondo i multipli di mercato le azioni de la Società Editoriale il Fatto sono sottovalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili a 14.13 per l’esercizio in corso e 9.42 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi. Analogo risultato si ottiene andando a considerare l’enterprise value to sales” che è di 0,29 per l’anno 2021 ed è uno dei più bassi del mercato italiano. Analogo risultato si ottiene andando a considerare il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow.

Secondo l’analista che copre il titolo la raccomandazione è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 70% circa.

Attenzione alla chiusura settimanale, potrebbe far accelerare al ribasso questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica

Società Editoriale Il Fatto (MIL:SEIF) ha chiuso la seduta del 4 novembre in rialzo del 3,76% rispetto alla seduta precedente a quota 0,565 euro.

Time frame settimanale