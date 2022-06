I capelli grigi non sono più un tabù. Il colore associato alla maturità è oggigiorno simbolo di stile e raffinatezza. Per questo sempre più donne scelgono di riporre la tinta nel cassetto e conservare la propria chioma sale e pepe.

Portare i capelli secondo natura è una decisione audace che trova consenso anche tra le star acclamate. Vedi il look di attrici, quali Andie MacDowell e Helen Mirren. O ancora il ciuffo di capelli argenteo che anche la popstar Pink ha sfoggiato. Dunque, ormai i capelli grigi vanno di moda. Ma qualora avessimo scelto anche noi di dire basta alle colorazioni, dovremo comunque sapere come abbinarli. In particolare, sveleremo i colori nell’abbigliamento che esaltano al massimo chioma e carnagione.

Come tenere e curare la chioma sale e pepe

Il passaggio ai capelli grigi, per chi fino a un giorno fa se li tingeva, dovrebbe avvenire gradualmente. Per raggiungere l’obiettivo, potremmo semplicemente lasciar crescere la chioma finché non diventerà totalmente naturale. Oppure, potremmo rivolgerci al parrucchiere e optare per schiariture alternate a ciocche più scure. In quest’ultimo caso puntiamo su sfumature delicate, ma che s’intonino con la pelle. Per andare sul sicuro, potremmo virare su un genere di bianco “etereo”.

Anche un taglio leggero e sbarazzino fa la sua parte. In questo caso puntiamo a uno stile essenzialmente corto ma deciso. Infine, teniamo presente che l’effetto ingiallimento è dietro l’angolo. Chiediamo consiglio al parrucchiere per i prodotti più adeguati a mantenere la chioma ordinata e lucente.

I capelli grigi vanno di moda, ecco quali colori indossare per valorizzarli e risaltare la carnagione

Eccoci arrivati finalmente al nocciolo della questione: quali tonalità meglio si adattano ai capelli grigi? Molto dipende dal colore della pelle. In linea generale, il grigio standard potrebbe rendere il nostro look piuttosto anonimo. Per cui, meglio virare su abiti dai toni accesi e vivaci.

Evitiamo il beige e le varianti, che non faranno che sminuire la nostra figura. Propendiamo invece per un bel verde smeraldo, viola o blu scuro, ideali per chi ha un sottotono di pelle freddo. Bene anche le sfumature magenta, lavanda, rosa acceso e azzurro, soprattutto per le bionde di una volta.

Chi ha la pelle più abbronzata ed è una ex bionda o castana potrebbe apprezzare i toni del lilla, turchese e rosso cocomero. Per le rosse meglio vestire di arancione scuro, oro, verde foresta o corallo.

Lettura consigliata

Più richiesta delle mèches è questa la moda estiva per schiarire i capelli fini e medio-lunghi illuminandoli e donando volume