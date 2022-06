Considerato il caldo martellante che ci affligge durante l’intera estate è impossibile non fare scorta di prodotti freschi, quali frutta o gelati. Il frigorifero si riempie di albicocche, ciliegie, anguria, melone, pesche e frutti rossi, mentre il freezer ospita quantità industriali di gelati freschi o confezionati. In entrambi i casi, capiterà sicuramente di dover impiegare la quantità in eccesso per evitare di doverla gettare nel bidone dell’immondizia. E se la frutta si presta benissimo per realizzare torte, sorbetti e frullati, anche il gelato in vaschetta finito sul fondo del congelatore torna utile.

Ad esempio, il gelato al fiordilatte può diventare protagonista di torte gelato al biscotto con gocce di cioccolato, per cui tutti impazziranno. Quando invece si tratta di gelato alla crema, il primo pensiero è quello di scioglierlo dolcemente nel caffè per gustare un golosissimo affogato. Ma ecco cosa fare con il gelato avanzato senza metterlo nel caffè, preparando comunque una prelibatezza facile e velocissima, nonché ipocalorica. L’idea è quella di confezionare dei gustosissimi gelato bites, ovvero delle praline, per cui ci serviranno:

500 g di gelato alla crema;

250 g di cioccolato fondente;

20 g di granella di pistacchi;

40 g di cornflakes;

20 g di cocco rapé;

20 g di granella di nocciole.

Possiamo guarnire queste stuzzicanti palline di gelato come più ci piace e regolarci autonomamente nel consumo per non eccedere con le calorie.

Cosa fare con il gelato avanzato senza metterlo nel caffè ma trasformandolo in una merenda poco calorica e golosissima

Per preparare i nostri gelato bites, dovremo per prima cosa foderare una teglia rettangolare con della carta forno. Procediamo versando il gelato sull’intera superficie: la ricetta menziona la crema, ma in realtà va benissimo il gusto che più ci piace. Stendiamolo lungo tutta la superficie, livelliamolo affinché non superi il centimetro di spessore e riponiamo in freezer per farlo rassodare con questa forma. Una volta rassodato, incidiamo il rettangolo di gelato a cubetti di circa 1 cm per lato e rimettiamo nel congelatore.

Nel frattempo, sbricioliamo i cornflakes e fondiamo il cioccolato a bagnomaria o nel microonde, poi versiamo i cereali nella crema al cacao ottenuta. Dopo aver ripreso il gelato, tuffiamo ciascun cubetto nella guarnizione appena preparata e disponiamo le praline risultanti su un vassoietto da portata. Possiamo completare la guarnizione con la granella di pistacchio, cocco o nocciola a piacere.

