I grandi gruppi italiani non fermano mai le assunzioni. Anche in un momento difficile come questo ci sono spesso delle opportunità che si aprono presso le maggiori aziende del Paese.

Oggi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti legate ad un colosso dolciario e indirizzate alle persone con un diploma o una laurea. Si tratta di opportunità legate a diversi stabilimenti dell’azienda sul territorio italiano.

La famosa azienda ed i suoi marchi importantissimi

Ci sono nuove opportunità aperte presso la Ferrero, la celebre azienda piemontese che ha dato origine a marchi conosciuti in tutto il Mondo, come Nutella e Kinder.

Chi è in possesso del diploma può candidarsi come manutentore meccanico. Per essere presi in considerazione è bene avere almeno un anno di esperienza e possedere un diploma ad indirizzo elettronico, meccatronico, meccanico o industriale. Il manutentore sarebbe inserito nello stabilimento di Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Le attività da svolgere sarebbero l’analisi dei guasti e la riparazione di pompe, motori, valvole, organi pneumatici e macchine confezionatrici.

Nello stabilimento di Balvano, in provincia di Potenza, è ricercato un manutentore elettronico. È necessario avere un diploma di maturità o una qualifica professionale in ambito elettronico o meccatronico. Gli interventi riguarderebbero soprattutto impianti elettrici ed elettronici.

Con un diploma o una laurea possiamo approfittare delle nuove offerte lavorative di questa grande azienda italiana

I laureati possono accedere a una buona varietà di opportunità, noi segnaliamo una posizione da project manager in ambito business development presso la sede centrale di Alba, in provincia di Cuneo. La figura si occuperebbe di gestire progetti interni all’azienda, tenendo sotto controllo tempi e costi di sviluppo. Per candidarsi è necessaria una Laurea in Economia o Ingegneria gestionale ed avere tra i 3 ed i 5 anni di esperienza nel mondo dei beni di consumo.

Concludiamo segnalando una posizione da brand manager, nel mondo Kinder, indirizzata a laureati in economia con almeno due anni di esperienza nel marketing. Il ruolo del brand manager è di supportare le strategie per raggiungere gli obiettivi di vendita dei prodotti, tramite campagne di comunicazione ed analisi dati.

Ci si può candidare andando sul sito ufficiale dell’azienda ed inserendo i dati necessari, oltre che allegando il curriculum. Le figure selezionate saranno poi contattate per un primo incontro. A questo punto, se siamo stati scelti, possiamo iniziare a prepararci per il colloquio.

Lettura consigliata

Oltre a camicie, vestiti e giacche ecco quali sono i colori da indossare durante un colloquio di lavoro per apparire seri, sicuri e professionali