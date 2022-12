I capelli bianchi sono di moda! 3 consigli vantaggiosi per averli sempre belli e luminosi, sani

I nostri capelli bianchi ci sembrano assolutamente ingestibili? Sono secchi e spenti, ma non abbiamo voglia di fare la tinta ogni mese? Ecco 3 suggerimenti per renderli subito più belli.

I capelli bianchi sono una realtà con cui, una volta o l’altra, tutti dobbiamo fare i conti. Alcune persone iniziano a notarli solo quando l’età avanza, per una normale legge biologica. Altre persone, invece, devono convivere coi capelli bianchi sin da giovanissimi, a causa dell’ereditarietà.

Insomma, chi per un motivo chi per un altro, i capelli bianchi toccano a tutti, e bisogna saperci convivere. Correre dal parrucchiere è, certamente, una soluzione, anche se bisogna mettere in conto una spesa economica fissa. E se, invece, riuscissimo a rendere i nostri capelli bianchi bellissimi anche senza tinta?

Tutto questo è possibile, grazie ad alcuni trucchetti di bellezza. Invece di correre a fare la tinta ogni mese, potremmo nutrire e rendere bellissimi i nostri capelli, in maniera praticamente del tutto naturale. Vediamo, quindi, come fare, e iniziamo subito ad apprezzare la nostra chioma candida.

I capelli bianchi sono di moda! Ecco quali prodotti naturali usare per curarli comodamente a casa

Sono tantissime le persone che, ogni mese, fanno la tinta ai propri capelli. C’è chi la fa dal parrucchiere, e chi, invece, preferisce farla a casa, con tutti i rischi che questo comporta. Anche se togliere le macchie di tinta da pelle e mani è facilissimo, nulla è paragonabile alla comodità di chi porta i capelli al naturale.

Per questo motivo, ecco quali passi consigliamo di eseguire per avere capelli bianchi strepitosi.

Uno shampoo un po’ particolare

Il primo consiglio da usare sin da subito è utilizzare uno shampoo anti giallo. Questo è un prodotto che, grazie ai suoi pigmenti viola, aiuta a contrastare i toni caldi, trasformandoli in freddi.

In questo modo potremo dire finalmente addio a tutte quelle brutte sfumature o variazioni di colore tipici dei capelli decolorati.

Molto efficaci e nutrienti questi 2 olii naturale

I capelli bianchi, come abbiamo detto, hanno bisogno di cure specifiche per stare bene. Sicuramente dovremo fare attenzione al loro stato di salute.

In sostanza, è normale e naturale perdere un po’ di capelli, proprio a causa del ciclo di vita di questi ultimi, che inizia e finisce. Il punto è che, se ne cadono troppi, bisognerà capire se le cause sono di tipo ormonale o di altri natura.

In generale, comunque, tra gli ingredienti più validi per nutrire i nostri capelli e renderli morbidi e luminosi ci sono 2 olii naturali. Il primo è l’olio di macadamia, un prodotto spettacolare ricco di minerali e proteine. È l’ideale per mantenere i capelli morbidi e idratati, li protegge dai raggi solari e ne ravviva il colore. Basterà massaggiarne qualche goccia sulle punte dei capelli, tenere il tutto in posa per circa 15 minuti e poi risciacquare.

Altrimenti, un altro olio perfettamente in grado di prendersi cura dei nostri capelli è quello di argan. Anche questo completamente naturale, è un vero e proprio rinforzante per i nostri capelli. Come un toccasana, non si limiterà solo a idratare, ma anche a migliorare lo stato di salute delle doppie punte.

I capelli bianchi sono di moda, impariamo a prendercene cura utilizzando solo i prodotti naturali migliori.