Quali regali di Natale sono utili e come farli in tempo ma anche idee dell’ultimissimo minuto

Questo è il periodo dell’altruismo e della generosità, ma non sempre è facile avere il pensiero giusto per le persone a cui teniamo. Se abbiamo perso tempo possiamo rimediare con i doni che sostituiscono gli acquisti online. Vediamo quali sono.

È un periodo dell’anno eccitante ma concitato. Gli acquisti da fare sono tanti e potremmo scordarne qualcuno, oppure potremmo non sapere cosa comprare o non trovare quello che cerchiamo. Vediamo come fare partendo dalle idee che devono essere semplici e originali. Non è facile.

Cerchiamo innanzitutto di non fare regali inutili a causa dell’ansia e della fretta. I nostri gusti non sono uguali a quelli di chi deve ricevere il dono, quindi dovremmo cercare di immedesimarci. Se decidiamo di fare acquisti online, preoccupiamoci, comunque, di utilizzare siti affidabili e di informarci su politiche di sconto, costi di spedizione, eventuali rimborsi.

Passiamo le festività al caldo

Se stiamo riflettendo su quali regali di Natale sono utili e possono realmente servire, pensiamo alla stagionalità. La stagione fredda ci dà tanti spunti e con la crisi energetica i regali preziosi sono diversi. Le coperte indossabili con le maniche, le pantofole imbottite o riscaldabili o gli scaldapiedi sono sempre pensieri che potrebbero essere apprezzati. Tecnologia e abbigliamento per casa, ma anche oggetti particolari, costano poco e possono aiutarci. Gli scalda tazza che tengono al caldo le tisane o il caffè sono oggetti caratteristici e stilizzati, ma anche importanti per risparmiare e fare bella figura. Si tratta di regali con cui è impossibile sbagliare.

I termofori cervicali, le sciarpe scalda collo per casa oppure quelle sportive sono tutt’altro che impersonali e possiamo trovare modelli da donna e da uomo. Le mollette da lettura che illuminano la pagina ci permettono di leggere al buio e di risparmiare sulla corrente elettrica. Esistono diversi modelli in commercio sia fantasiosi che classici, sono flessibili e ricaricabili anche senza batterie. Alcuni oggetti wireless sono di design con LED moderni che potrebbero convincere anche gli appassionati di oggettistica. Guanti riscaldati usb oppure tappetini per mouse riscaldati sarebbero utili per chi lavora da casa davanti al pc.

Quali regali di Natale sono utili? La tecnologia ci aiuta

Se abbiamo avuto problemi e non abbiamo ricevuto in tempo gli oggetti acquistati online, i regali dell’ultimo minuto ci vengono in soccorso. Possiamo essere originali ed evitare pensieri inutili che verrebbero accantonati una volta ricevuti. Il segreto è quello di scegliere doni che possano essere consumati. Abbonamenti per la smart TV, buoni acquisto o gift card difficilmente verrebbero conservati in un cassetto. I regali dematerializzati ci aiutano sempre in caso di difficoltà. Anche gli abbonamenti per riviste specializzate online sono idee da apprezzare. Il motivo è che andrebbero a incontrare i gusti di chi li riceve, si accorgerebbero dell’attenzione che abbiamo messo nella scelta.

Le piattaforme streaming sono tante, film, cartoni, sport e documentari interessano la maggior parte delle persone. Se si tratta dei giovani, ci sono abbonamenti mensili e annuali a Xbox o Playstation. Per chi è appassionato di lettura e tecnologia anche i libri in versione eBook su Kindle potrebbero essere idee dell’ultimo minuto. Seguendo questo tipo di ragionamento, eviteremo di sprecare tempo e denaro e anche un Natale caratterizzato dalla crisi economica potrà essere comunque ricco di sorprese e divertimento.