Menù di Natale magico e appetitoso con questi piatti originali e gustosi per stupire gli ospiti

Lasagne al forno, tortellini o crepes salate ripiene, cosa cucinare a Natale? Se siamo indecisi e vogliamo provare qualcosa di nuovo, ecco qualche idea per il menù delle feste. Successo assicurato con queste ricette facili ma dal sapore inebriante.

La tradizione enogastronomica italiana è davvero varia e ricca di piatti gustosi, soprattutto per le feste. Ogni Regione ha le proprie abitudini quando si parla di menù del pranzo di Natale, è vero. Ma sempre più persone hanno voglia di gustare qualcosa di nuovo e non i soliti piatti tradizionali. Oggi vedremo qualche ricetta facile da preparare che ci farà lasciare tutti a bocca aperta.

Menù di Natale magico e appetitoso con questi piatti dal successo assicurato

Partendo dagli antipasti, invece delle solite tartine farcite o delle torte salate, optiamo per delle frittelline. Possiamo prepararle con la zucca, aggiungendo un filettino di alici sott’olio o con zucchine e basilico. La ricetta è semplicissima, prevede la preparazione di una specie di pastella densa con farina, acqua, lievito e sale. A questo punto aggiungiamo la zucca cotta al forno oppure le zucchine grattugiate a crudo con il basilico. Lasciamo riposare e poi creiamo delle sfere con le mani e friggiamo, se usiamo le alici aggiungiamole solo prima di friggere.

Per il primo piatto, possiamo servire il Re di tutti i menù di Natale, il baccalà. Ma invece di prepararlo in umido o come insalata, utilizziamolo per preparare un primo piatto. Una ricetta molto appetitosa e sfiziosa è sicuramente quella della pasta alla lucana, con l’aggiunta di peperoni cruschi. Il peperone crusco sbriciolato dà quella croccantezza incredibile ad un piatto povero e facile da preparare. Oppure, cuciniamo un ragù di agnello, altro ingrediente tipico di Natale, e condiamoci degli gnocchetti.

Sì alla tradizione ma con un tocco di creatività

Per quanto riguarda i secondi, la tradizione vuole che si prepari un arrosto di Natale succulento. Qualcuno lo cucina di vitello, altri di maiale e altri preferiscono il rollè di coniglio. Ma anche l’agnello è una valida alternativa al solito arrosto e in più è anche più semplice da preparare. Si lascia marinare per qualche ora e poi si inforna direttamente, senza troppe preparazioni. Ma invece di servirlo con le patate, accompagniamolo con i lampascioni o le cime di rapa. I lampascioni soprattutto sono un ingrediente non molto conosciuto ma dal sapore deciso e particolare. Queste cipolle selvatiche accompagnate ai secondi li esaltano lasciando tutti con l’acquolina in bocca.

Altrimenti, se non possiamo rinunciare all’arrosto, proviamo il rollè con ripieno a sorpresa. Facile da preparare, basta cuocere alcune uova sode e arrotolare la carne come un polpettone. Inforniamo per 1 ora e tagliamolo a fette prima di servire. Questo piatto è sicuramente ricco e gustoso e ci farà venire voglia di un bel digestivo. Ma non dimentichiamo il dolce, abbiniamoci qualche biscottino secco che aiuta a sgrassare come i cantucci.

Quest’anno portiamo in tavola un menù di Natale magico e appetitoso con questi piatti dal gusto deciso. Dopo aver deciso il menù non ci resta che preparare le decorazioni e procurarci il necessario per la tavola. Con la classica tovaglia rossa si va sempre sul sicuro, ma osiamo con il centrotavola più originale. Creare la magia del Natale è possibile utilizzando anche materiali di riciclo per centrotavola spettacolari.