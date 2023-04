I 7 capi che sfinano i fianchi e fanno apparire la pancia piatta: ecco quali non devono mancare nell’armadio

Moda e outfit sono grandi alleati. Sapendo fare le scelte più giuste quando ci si veste, è possibile apparire più in forma di quello che in realtà si è. Un difetto molto diffuso e che costituisce un grave cruccio è la pancetta. Vediamo allora insieme i capi da indossare che mascherano un ventre un po’ troppo pronunciato. Con i capi che stiamo per indicare, tutte sembreremo magrissime e con una pancia piatta come una tavola!

La pancia è una zona del corpo che mette in crisi tutti, donne e uomini. Si tratta della parte dove gli accumuli di adipe sono più ostici da eliminare. A nulla valgono le infinite serie di crunch. Si può anche avere una solida muscolatura addominale ma a rovinare tutto è lo strato di grasso che vi è sopra.

I vari tipi di pancia e le diverse cause

La questione è comunque più complessa rispetto a quel che appare. La pancia prominente non è solo questione di grasso. Spesso è questione di gonfiore, da rimandare a disturbi gastrointestinali o intolleranze alimentari. Nel caso poi delle donne, le variazioni ormonali legate al ciclo. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che anche una postura scorretta col bacino spinto in avanti ci fa assumere una forma non gradevole a vedersi.

I 7 capi che sfinano i fianchi e regalano subito una pancia bella piatta

Rispetto agli uomini, le donne hanno un’arma in più per mostrarsi in forma. Possono infatti mimetizzare difetti e imperfezioni giocando con la moda, i colori, il make up ed anche con i capelli, optando per tagli e colori particolari. Nel caso di una pancetta un po’ troppo prominente e dei fianchi un po’ larghi, questi si possono mascherare giocando con gli outfit giusti. Vediamo allora insieme quali sono i capi che fanno sembrare il nostro addome piatto come una tavola da surf.

Le gonne ideali sono quelle a vita alta. Di conseguenza, per gli abiti, puntare sui modelli con taglio impero, ovvero con la cucitura appena al di sotto del seno. Perfetti anche gli abiti a trapezio, che scendono svasati. Perfetti anche gli abiti a tunica che scendono dritti senza segnare fianchi né ventre. Per quanto invece riguarda jeans e pantaloni, optare sui modelli a vita alta, da indossare con camicie e blazer ampi che cadono morbidi. Assolutamente banditi i modelli a vita bassa, peggio ancora abbinati a mini top! Maglie e cardigan dovrebbero sempre essere abbastanza lunghi così da slanciare la figura.

Consigli di colori e fantasie

Dopo aver visto quali sono i 7 capi che sfinano i fianchi e appiattiscono il ventre, vediamo altri accorgimenti utili. Per non mettere in evidenza la pancia scegliere tessuti morbidi che scivolano addosso, come il cotone, il raso, la seta e la viscosa. Evitare invece l’elastan e il poliestere e tutto ciò che fascia.

Puntare sulle tinte unite e le righe verticali. Evitare le fantasie maxi così come pure i drappeggi proprio a livello della zona addominale. Ricordiamo che il nero e il blu scuro snelliscono. Ad ogni modo, vanno bene anche le tinte neutre tipo beige, crema e tortora.