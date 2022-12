I 50 anni sono i nuovi 40! Ecco come vestirsi a Capodanno a 50 o 60 anni per sembrare più giovane

Ancora in cerca di un abito o un completo giusto da indossare a Capodanno? Scopriamo insieme come puoi valorizzare i tuoi punti forti sembrando più giovane ma senza cadute di stile.

Vedremo come è possibile trovare la giusta misura per un look adeguato over 50. Non troppo serioso, certo: si tratta di una festa dove tutto deve splendere e luccicare, inoltre, come dire, 50 years is the new 40! Bisogna però prestare attenzione a non fare pericolosi scivoloni di stile indossando minigonne vertiginose o scollature che lasciano poco all’immaginazione. Ecco allora alcune idee per vestirsi alla cena del Veglione alla moda ma sempre eleganti.

I 50 anni sono i nuovi 40! Come nascondere i rotolini sulla pancia e i fianchi

La menopausa, come ben sappiamo, ha qualche risvolto negativo, tutti però assolutamente risolvibili. Ad esempio, se abbiamo accumulato qualche chiletto di troppo, non penalizziamoci perché con qualche scelta accurata di look la soluzione è a portata di mano. In questo caso gli esperti di moda suggeriscono di puntare tutto su un abito a trapezio testurizzato. Un tessuto dalla trama rigida aiuterà a mantenere l’abito non aderente e questo giocherà decisamente a nostro favore. Non esageriamo con la lunghezza dell’abito, al ginocchio andrà benissimo.

Per quanto riguarda i colori, occorre vedere la tinta dei nostri capelli. Quindi, se abbiamo optato per un bianco o silver tanto di moda, suggeriamo un rosso carminio o un blu marino. Se abbiamo una chioma castana o corvina puntiamo sul dorato opaco. Il vero accessorio importante saranno però le calze, che dovranno obbligatoriamente essere coprenti e se possibile nere, in modo da slanciare la figura e nascondere piccole imperfezioni.

Punta tutto sugli accessori

Gli accessori in una serata di Capodanno sono indispensabile e ci possono dare una mano per distogliere l’attenzione da eventuali imperfezioni. In questo caso la brillantezza sarà il nostro mantra. Pochette tempestate di strass e scarpe impreziosite da inserti luccicanti saranno perfette per risplendere a San Silvestro. Arriviamo poi al capitolo “Gioielli”. A Capodanno si può osare con bracciali ricchi di strass a fascia. Se vogliamo illuminare il viso puntiamo su spille od orecchini, mentre per quanto riguarda il collo dobbiamo usare qualche accortezza. Se sul collo sono comparsi i primi segni del tempo, meglio non porli sotto un riflettore con un girocollo, per quanto prezioso possa essere. Opteremo per un girocollo solo sopra ad un collo alto. Ben vengano invece le collane che ricadono lunghe sul décolleté, anche a più fili.

Outfit con pantaloni

Per chi predilige un pantalone elegante suggeriamo un modello a sigaretta di colore scuro ed un maglione molto morbido con rimborso in vita e maniche a pipistrello. In questo caso abbiamo abbinato un tessuto rigido con uno morbido. Uno dei trucchi per essere chic è mantenere sempre un capo dall’ordito strutturato. Fibre troppo cedevoli o soffici, per quanto confortevoli, ci faranno apparire sformate.

Velluto e paillettes a 60 anni: si può?

I tessuti di tendenza come il velluto o il lurex sono dei must-have anche per over 60. La moda over ha accolto sulle passerelle i tessuti di tendenza come il velluto. Attenzione però ai colori: la moda prêt-à-porter propone verde pino e bordeaux. Via libera anche alle paillettes.

Prepariamoci dunque con stile al Capodanno perché ormai i 50 anni sono i nuovi 40!