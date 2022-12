3 posti dove andare per trascorrere un weekend rilassante in coppia spendendo poco

Trascorrere un weekend rilassante in coppia-Calogero77, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ci sono delle località in Italia che a volte attraggono turisti solo in estate. Anche in inverno, però, molte continuano a essere mete da considerare. Tra tante adesso te ne presentiamo 3.

Se ti chiedi dove andare nei prossimi giorni invernali magari in coppia, ci sono dei posti incantevoli da considerare. Spesso si pensa a certe località solo per le vacanze estive. Se volessi spendere poco e recarti al Sud, tra tante mete ci sarebbe Polignano a Mare, vicino Bari. Questa bella cittadina è nota per aver dato i natali a Domenico Modugno. Puoi ammirare la statua del bravo cantante e attore italiano, famoso per tanti brani come Nel blu dipinto di blu, proprio a Polignano.

Questo posto è gettonatissimo in estate, ma anche in inverno ne rimarrai affascinato. Grazie ai tanti belvedere potrai guardare il bel mare azzurro e respirare a pieni polmoni l’aria frizzante e pulita.

3 posti dove andare per trascorrere un weekend invernale

A Polignano a Mare si trova pure una caratteristica insenatura detta Lama Monachile. Qui c’è una spiaggetta molto frequentata nella stagione estiva. Dalla piazza principale dove c’è il duomo si snodano tante stradine. Puoi esplorare il centro storico e, fino all’8 gennaio, troverai delle sorprese. La sera, infatti, si può passeggiare a lume di candela per le vie dove si esibiscono artisti di strada, musicisti e attori. L’evento si chiama “Cera una volta Natale”, richiamando proprio il materiale delle candele.

Sempre in Puglia una città da visitare anche in inverno può essere Taranto. I reperti che si trovano nel MArTa, Museo archeologico nazionale, vanno dalla Preistoria all’alto Medioevo. Taranto è la Città dei due mari. Si trova infatti tra due specchi d’acqua, il Mar Grande e il Mar Piccolo. Nel mezzo c’è un ponte girevole.

Alcuni motivi per andare a Taranto

Il porto di Taranto è molto importante dal punto di vista turistico e anche commerciale. È stato d’importanza strategica anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli appassionati di storia ricordano la Notte di Taranto, quando aerei britannici sferrarono un duro attacco contro la flotta della Regia Marina nel 1940. A Taranto potrai ammirare il mare ma anche il Castello aragonese. La visita sarebbe gratuita e si può effettuare tutti i giorni dell’anno.

Nel mese di gennaio è previsto un evento a cui potresti partecipare. Dal 5 al 7 è in programma il “Due mari winefest” proprio negli spazi del castello. Con l’occasione potrai girare per le belle sale e degustare prodotti enogastronomici d’eccellenza.

Le bellezze di Cefalù

Infine, un’altra meta da considerare potrebbe essere Cefalù, vicino Palermo. Bellissima in estate, non delude in inverno. La rocca imponente che si staglia sopra il centro abitato mantiene il suo fascino, così come la cattedrale. Il duomo con le sue torri risale al tredicesimo secolo e al periodo normanno. Da ammirare il mare anche attraverso la Porta Pescara detta Porta Marina.

Famosi sono poi i lavatoi e il Museo Mandralisca. Qui c’è il celebre dipinto di Antonello da Messina, “Ritratto d’ignoto marinaio”. Fino all’8 gennaio sono previsti vari spettacoli, come concerti di musica ed esibizioni di cori gospel. In questi 3 posti dove andare per trascorrere un weekend potrai rilassarti ammirando tante bellezze.