Prepariamo un cenone di San Silvestro per 4 persone, 5 portate, spendendo 45 euro con il pesce!

Alla ricerca di qualche idea low cost per il cenone dell’ultimo dell’anno? Ecco un menù completo per 4 persone a meno di 50 euro.

Partiamo con gli antipasti uno di terra e uno di verdure. Poi un primo piatto semplice come le linguine al salmone e noci, un secondo di pesce e un dessert al cucchiaio.

Prepariamo un cenone di San Silvestro low cost: gli antpasti

Gli antipasti che andremo a fare sono semplici ma d’effetto. Per primo vedremo i fiori di invidia belga con ripieno di crema di ricotta e gorgonzola.

Fiori di invidia a 7,74 euro

Ci occorrerà una confezione di invidia belga (2,5 euro per 500 gr), un cestello di ricotta vaccina (1 euro per 250 gr) e una fetta di gorgonzola dolce (300 gr a 2,99 euro. In più pan carrè confezionato (1,25€). Disponiamo in uno stampo per budino le foglie di invidia in modo circolare dopo averle scottate in padella. Assumeranno la forma di un fiore. All’interno metteremo un disco di pan carrè ritagliato. Nel frattempo amalgamiamo ricotta e gorgonzola. Versiamo sopra al pane all’interno delle foglie di invidia. Sbricioliamo del pane sopra la crema di formaggio e informiamo per 10 minuti a 180 °.

Il secondo antipasto è ancora più scenografico. Prendiamo le rimanenti fette di pane, le spianiamo con il mattarello e le spennelliamo con il burro ( 100 gr a 1,60 euro). Stendiamo delle fette di prosciutto Praga (300 gr a 4,5 euro) e arrotoliamo strette le fette di pane. Le chiudiamo in un quadrato di pellicola e mettiamo in frigorifero 30 minuti. Dopodiché un coltello raffreddato tagliamo delle fette spesse 1,5 cm. Avremo ricavato delle spirali di pan carrè e Praga. Foderiamo un’insalatiera con un foglio di pellicola e disponiamo su tutta la superficie le nostre spirali. Ora mettiamo nel mixer il prosciutto Praga avanzato, le foglie di un radicchio tondo (0,90 euro) e 250 gr di ricotta (1 euro). Aggiustiamo di sale e versiamo nell’insalatiera foderata con le nostre spirali golose. Mettiamo in frigorifero per un’ora.

Linguine noci in crema e salmone a 9,9 euro

Mettiamo a cuocere in acqua salata le linguine (0,90 euro per 500 gr.). Poniamo nel mixer 100 gr di noci (2,65 6euro), 200 gr di panna (1,10 euro) da cucina, sale e pepe. Tagliamo a striscioline il salmone affumicato a fette (200 grammi 5,20 euro) . Scoliamo la pasta e uniamo il salmone e le noci in crema.

Pesce spada al radicchio a 14,25

Lasciamo scongelare in frigorifero i tranci di pesce spada surgelato (500 gr a 10,9 euro). Prepariamo in padella un soffritto con olio evo, uno spicchio di aglio tritato (0,90 euro) e qualche filetto di acciuga (2,45 gr per 80 gr.). Tagliamo a striscioline le foglie di radicchio avanzate. Mettiamo in una pirofila il pesce spada con un filo di olio, alternandosi al radicchio e cospargendo con il soffritto. Aggiustiamo di sale e pepe e informiamo a 200° per 10 minuti.

Per il dessert montiamo 250 gr di mascarpone (2,15 euro), 90 gr di zucchero a velo ( 60 centesimi)e 125 gr di panna liquida (1,8 euro). Versiamo in bicchierini e guarniamo con spicchi di clementine (1,2 euro)

Prepariamo un cenone di San Silvestro per 4 persone così e risparmieremo moltissimo.