La lista dei buoni propositi è pronta, ecco come sceglierli per riuscire a realizzarli tutti!

Col Capodanno alle porte, stai stilando anche tu la lista di buoni propositi per l’anno nuovo. Ma sai bene che non è facile portarli a termine. Tanto è vero che alcuni di quelli degli scorsi anni continui a riciclarli ogni Capodanno, senza riuscire mai a realizzarli. Ebbene, forse stai scegliendo i buoni propositi sbagliati. Ecco la guida per sceglierli sapientemente e riuscire a mantenerli.

Armati di carta e penna, perché la lista dei buoni propositi di quest’anno non farà la fine di quella dell’anno scorso. Con le nostre dritte, la probabilità di realizzarli tutti aumenterà sensibilmente.

Come fare la lista dei buoni propositi

Per prima cosa, pensa agli obiettivi che vorresti realizzare e assicurati che sia fattibile realizzarli nel giro di un anno solare. È vero, sei riuscito a organizzare un Capodanno last minute, ma per i buoni propositi il discorso è diverso. Dopo aver buttato giù una prima bozza di lista, passali al setaccio uno ad uno e chiediti: devo o voglio realizzare questi buoni propositi? Se i buoni propositi che hai stilato non sono dettati da una vera motivazione, ma sono già vissuti come un obbligo, stai sbagliando qualcosa e difficilmente si realizzeranno.

I buoni propositi devono avvicinarti ai tuoi obiettivi, ma soprattutto ai tuoi desideri e al piacere di realizzarli. Per cui “devo andare in palestra” o “devo dimagrire” non sono un buon punto di partenza. Sostituiscili con qualcosa che possa tradursi in un piacere per te, ad esempio “voglio avere uno stile di vita più sano” o “voglio cominciare a mangiare meglio”.

Sarà importante poi capire da dove nascono questi desideri. Sono cose che partono da te o sono indotti da giudizi e pensieri esterni? Perché, in questo caso, non dovresti neanche prenderli in considerazione. Se tua nonna continua ad evidenziare che sei in sovrappeso, è evidente che questo mini la tua sicurezza e l’amore che provi verso te stessa. Quindi, più che “devo dimagrire”, dovresti scrivere nella tua lista “voglio amarmi di più” oppure “voglio dare meno peso ai giudizi degli altri”.

Come rispettare gli obiettivi prefissati

Indipendentemente da quali siano i tuoi obiettivi per l’anno nuovo, ricordati che per realizzarli dovrai procedere a piccoli passi. Questo non solo perché devi pensare se realisticamente riuscirai a raggiungerli, ma anche perché procedere per step ti darà più sicurezza e motivazione per proseguire sulla strada che hai scelto. La fretta non è tua amica nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Non porti delle scadenze folli, che difficilmente riuscirai a rispettare. Evita quindi propositi come “devo perdere 10 chili in un mese” e prova con un più efficace “voglio arrivare la prossima estate senza paura della prova costume”. L’obiettivo è lo stesso, ma la spinta sarà più soft e ti darà molta più soddisfazione una volta realizzato.

E ricordati: non scegliere obiettivi la cui realizzazione dipende da terze persone. Non c’è niente di più frustrante di un proposito che non si realizza per colpa di eventi avversi che non dipendono dalla tua volontà, perché questo non ti preserva dalla sensazione di fallimento e senso di colpa. Sii tu il fautore del tuo destino. Adesso che la lista dei buoni propositi è pronta, non ti resta che goderti questi ultimi giorni dell’anno (e i tortellini fatti in casa) apprezzando gli obiettivi che hai raggiunto fino ad ora.