Splendide a 60 e 70 anni con 6 colori che valorizzano i capelli bianchi e grigi

Negli ultimi due anni i capelli sale e pepe, anche per le signore, sono diventati di tendenza. Sempre più donne scelgono di non fare più tinte dal parrucchiere inseguendo le ultime tendenze di colorazioni per capelli. Molte di noi, però, si troveranno spaesate nel dover trovare nuovi abbinamenti cromatici con i capelli bianchi o argentei. Ecco quindi i consigli degli esperti.

Splendide a 60 e 70 anni con 6 colori da indossare con i capelli bianchi

Iniziamo la nostra piccola guida indicando i colori che valorizzano le tonalità di capelli del bianco.

Il primo colore che gli stilisti consigliano è il rosso. Non c’è alcun rischio di sembrare eccessive o volgari. Al contrario, questa tinta urla “eleganza”. Il rosso è una tinta che dà luce al viso e crea un affascinante contrasto con la chioma.

Il secondo suggerimento è una variante del rosso, ossia il fucsia o il rosa lampone. Questi colori, soprattutto se richiamati da un rossetto o un gloss in nuance, ravvivano anche i capelli più spenti.

Ultima gradazione must have per i capelli bianco puro è la palette del blu, nei toni del blu carta da zucchero o del blu acciaio. Questi toni matt di blu esalteranno il candore della capigliatura. Ne sa qualcosa la splendida attrice Helen Mirren che spesso utilizza queste colorazioni per mettere in risalto la chioma bianca. Inoltre, il blu sembrerebbe avere la capacità di spingere le persone a fidarsi di noi.

I colori da abbinare per chi ha i capelli grigi

Una tonalità che è un grande classico è il nero. Il colore non colore abbinato alla chioma argentea è un evergreen che mette in risalto soprattutto il colore degli occhi.

Se il nero è l’eleganza per eccellenza non dimentichiamo il bianco. Questo accostamento ottico darà l’impressione che la chioma sia argentea, più brillante, scongiurando l’effetto giallastro.

Il lavanda e l’ottanio

Abbondiamo con i toni freddi in particolare i colori lavanda e l’ottanio. Quest’ultimo è una gradazione blu-verde simile al petrolio che sembra essere il colore dell’anno.

Gli errori da evitare

Il tono su tono, nella maggior parte dei casi è vietato. Ad esempio, se abbiamo capelli sale e pepe meglio evitare i maglioncini grigio melange con qualche rara eccezione. Se indossiamo un dolcevita grigio melange ricordiamoci un dettaglio vivace al collo. Un girocollo di pietre dure colorate verdi come la tormalina o la malachite potrebbe spezzare la monocromia del tono su tono.

Altre nuance da evitare sono i colori pastello troppo chiari come il celeste, il rosa pallido o il giallo paglierino. Banditi anche i toni dell’avorio e del creme, perché restituirebbero un effetto di capelli opachi e gialli, attraendo la chioma bianca nella loro sfera cromatica.

Un consiglio che dispensano gli esperti di outfit è quello di richiamare il colore dei nostri occhi. Sia che i nostri occhi siano azzurri, verdi o nocciola, riproporre la medesima tonalità nell’abbigliamento sarà una mossa astuta.

Per i gioielli: qual è il miglior abbinamento con i capelli bianchi o grigi?

In questo caso dobbiamo differenziare. Per la capigliatura canuta è ottimo il color oro, oltre agli accessori colorati.

Con una chioma grigia prediligeremo il rose gold, che apparirà ancora più intenso e brillante sui capelli grigi.

Seguendo questi consigli saremo splendide a 60 e 70 anni.