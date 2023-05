I 5 più potenti ingredienti naturali per combattere il colesterolo più quello che Taylor Swift usa per bruciare grassi

Viene spesso considerato uno dei nemici peggiori della salute del nostro organismo. Il colesterolo presente nelle membrane delle cellule non permetterebbe al sangue di circolare in maniera fluida. Grazie all’alimentazione possiamo creare le giuste difese.

Vivere una vita sana e avere una dieta equilibrata sono fattori fondamentali per mantenere in salute l’organismo. Chi sale sul palcoscenico deve essere allenato perché un concerto è lungo e il dispendio di energie è tanto. I cantanti seguono spesso una dieta particolare e possiamo prendere tanti spunti dagli artisti che scelgono il cibo da mangiare con cura e attenzione. È il caso della cantante Taylor Swift che ha spesso parlato della sua dieta durante le interviste.

Andiamo con ordine. Se soffriamo di colesterolo alto ci sono 5 potenti ingredienti naturali che non dovrebbero mai mancare nella nostra tavola. Alcuni di questi sono tra i preferiti della cantante che ne avrebbe uno segreto per bruciare i grassi facilmente. Il primo ingrediente che dovremmo consumare con continuità è il melograno. Ridurrebbe l’ossidazione di LDL e aumenterebbe i benefici del colesterolo buono. Abbasserebbe la pressione sanguigna ottimizzando il profilo lipidico. Insomma un ingrediente imperdibile.

Consigli imperdibili

Tra i 5 ingredienti naturali ottimi per il colesterolo c’è il cardo mariano. Rafforzerebbe le membrane proteggendo il fegato dalle intossicazioni. Ci aiuta a espellere le tossine dall’organismo. Consumiamo quindi molto tè verde che riduce il colesterolo cattivo grazie alle sue proprietà antiossidanti. Cerchiamo di integrare cromo e selenio per dare elasticità ai tessuti e abbassare la resistenza all’insulina. Infine integriamo la berberina, un alcaloide vegetale che distruggerebbe le placche aterosclerotiche.

Questi rimedi naturali sono spesso presenti nella quotidianità dei vip che sono attenti al loro stile di vita. Taylor Swift ha abolito le bevande zuccherate dal lunedì al venerdì, consuma verdure e ortaggi che sono ricchi di polifenoli e acido ellagico e utilizza il pane integrale per i sandwich. La colazione rimane un pasto fondamentale per la cantante che mangerebbe omelette, prosciutto e formaggio.

I 5 più potenti ingredienti naturali ottimi per il sangue e i veri superfood

L’ingrediente segreto per bruciare i grassi per Taylor Swift è dato dai semi di chia. Quando deve tagliare le calorie e perdere peso è a questo superfood che la cantante ricorrerebbe. I semi di chia apportano tanti grassi Omega 3 e Omega 6 che sono ottimi per controllare i processi infiammatori e ridurre i pericoli cardiovascolari.

Si trovano tutto l’anno, non presentano controindicazioni e sono ricchi di acido ferulico, caffeico e quercetina. Pochi sanno che i semi di chia appartengono alla stessa famiglia della menta. E infatti insieme alla menta piperita questi semi sono in grado di abbattere sia il colesterolo cattivo che i trigliceridi sierici. Dovremmo inserire i semi di chia nelle nostre insalate tutti i giorni proprio come fa Taylor Swift. Se i valori del sangue non sono in ordine ricorriamo a questo ingrediente naturale. I risultati potrebbero sorprenderci.