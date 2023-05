In splendida forma e dal fisico prorompente, Barbara D’Urso è sempre al centro dell’attenzione. La conduttrice mette in mostra le sue forme con eleganza. E’ possibile valorizzare un seno importante semplicemente seguendo l’esempio di Barbara. Scopriamo insieme di cosa stiamo parlando.

Vantaggi e svantaggi

Indubbiamente un seno grande può comportare qualche problema. Potrebbe infatti recare qualche fastidio nel praticare alcuni sport, ad esempio jogging, aerobica ed altro. Spesso è più difficoltoso far coincidere la taglia del reggiseno con quella dello slip. Questo vale per l’intimo e per i costumi da bagno. Inoltre se mal gestito, un seno grande può causare mal di schiena. E ancora difficoltà nella scelta di un abbigliamento adeguato. Avere un seno grande non significa necessariamente vivere male, basta averne cura. Indubbiamente andrà mantenuto utilizzando creme rassodanti e antismagliature. Inoltre importantissima la scelta dell’intimo giusto. Per tutto il resto, da sempre le forme hanno reso più armoniosa la figura femminile. Tanto che, in molte ad oggi ricorrono alla chirurgia per avere un seno abbondante. Ma tornando al discorso abbigliamento, c’è qualcuno che possiamo prendere ad esempio. Ovvero la conduttrice Barbara D’Urso.

Valorizzare un seno abbondante: ecco come Barbara D’Urso mette in mostra il dècolletè

La conduttrice di Canale 5 non nasconde le sue forme, ma anzi trova il modo di valorizzarle. Innanzitutto una delle scelte più ricorrenti sono le camicie. Una scollatura contenuta e sobria che predilige soprattutto per condurre le sue trasmissioni. Barbara D’Urso sceglie di indossare abiti con scollatura a barca. In questo modo la conduttrice si mostra elegante e mai volgare. Altra preferenza sono i bustini, che sollevano il seno ma sempre in modo contenuto. La D’Urso non disdegna neanche i tailleur. Un capo di abbigliamento particolarmente di tendenza nell’ultimo periodo.

Barbara lo indossa solo con l’intimo sotto, mantenendo una scollatura profonda. Tuttavia senza far intravedere nulla. Ma non necessariamente la conduttrice utilizza abiti scollati per valorizzare il suo seno. Infatti utilizza anche capi che le coprono il decolletè. In questo caso predilige tessuti aderenti e di colore chiaro, di solito il bianco. In ogni caso soprattutto dalle foto in costume da bagno, si evince una forma fisica eccellente. Barbara D’Urso può vantare un seno grande e sodo. Questo indubbiamente la agevola nel mostrarsi al meglio, vestendosi con più facilità. Ma a questo oggi fortunatamente c’è rimedio. Attualmente infatti esistono tanti modelli di reggiseno che ci permettono di modellare le nostre forme. In ogni caso Barbara D’Urso ci insegna che non è necessario coprirsi. Possiamo mostrare il nostro decolletè selezionando capi e tessuti che ci valorizzano.