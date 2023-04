Chi produce latte, derivati e formaggi dei discount: la risposta lascia senza parole. Lo sapevi?

I prezzi bassi attirano chi ama risparmiare quando si fa la spesa e i discount ci danno la possibilità di riempire il carrello facilmente. Per essere sicuri dobbiamo sapere da dove arrivano determinati prodotti. Ecco alcune spiegazioni.

Pagare un prodotto a cifre elevate non significa per forza puntare sulla qualità. A fare la differenza è la conoscenza. Sapere da dove arrivano i prodotti dei discount ci aiuta a organizzare la spesa settimanale al meglio risparmiando non solo con gli sconti e le offerte. Latte e formaggi sono prodotti che devono essere controllati in maniera approfondita e ci farà piacere scoprire che quelli che troviamo nei discount hanno dietro aziende conosciute e affidabili.

Per esempio, il latte che troviamo nelle catene In’s è prodotto da Granarolo cioè dalla cooperativa Granlatte formata da 600 produttori che garantiscono l’alta qualità. Nei discount MD il latte Malga Paradiso è prodotto da Sterilgarda che è il quarto produttore italiano di latte dopo Parmalat, Granarolo e Centrale del Latte.

100% prodotti italiani

Chi produce latte e formaggi dei discount? Possiamo stare tranquilli, dietro le sottomarche ci sono sempre le grandi aziende. Alla Lidl per esempio, il latte fresco microfiltrato Latteria è prodotto da Padania srl a Casalmaggiore. Il latte ad alta digeribilità Latteria è prodotto da Mila latte di montagna del Trentino che ha sede a Bolzano. Il latte di soia Bio Biotrend è prodotto da Abafoods.

All’Eurospin troviamo il latte uht Land parzialmente scremato che è prodotto niente meno che da Parmalat con il contributo di aziende austriache e tedesche. Mentre il latte Colle Maggio che troviamo al Todis è rigorosamente italiano e arriva da produttori dell’Alto Adige che nutrono al pascolo e con mangimi ogm. Anche tutti i prodotti derivati dal latte sono italiani al 100% e sono tutti a denominazione di origine protetta. Contribuiscono alla qualità altissima Pecorino romano, Grana Padano e Mozzarella di Bufala Campana.

Chi produce latte, derivati e formaggi dei discount? È roba di casa nostra

E i formaggi degli altri discount? Qualità altissima e garantita. Nei discount MD l’Asiago DOP e il Montasio DOP sono prodotti dalle Latterie Venete. Il parmigiano reggiano Antichi Maestri è prodotto da Virgilio mentre la mozzarella Merivio è di Granarolo. Alla Lidl il Taleggio DOP Merivio è prodotto da Arrigoni con latte locale di Bergamo. La Crescenza Merivio è prodotta da Venchiaredo che ha latte friulano con filiera controllata. Il Tominio Piemontese Primo Prato arriva dal caseificio Pugliese Conrado di Lauriano.

Sempre alla Todis il formaggio Julienne Quattro Colli arriva dalla sede della Parmareggio, così come il parmigiano grattugiato. I formaggi Land di Eurospin hanno tutti origini italiane e a produrli sono Galbani, Fattorie Garofalo e Granarolo. Quando facciamo la spesa al discount in Italia possiamo stare tranquilli. Controlliamo sempre le confezioni se vogliamo avere la conferma. La provenienza è comunque documentata.