I 5 meravigliosi libri perfetti da portare in spiaggia per un relax totale

I libri sono degli amici fedeli e sicuri che possiamo portare sempre con noi. Si tratta di pezzi di cuore che non ci lasciano mai. E che, soprattutto, ci fanno compagnia ogni volta che ne abbiamo bisogno. In questo caso, però, dovremmo sempre scegliere le opere giuste per poterle apprezzare nella loro totalità. Per esempio, ci sono dei libri adatti al momento in cui stiamo per andare a dormire, che ci accompagnano tra le braccia di Morfeo. E altri, invece, ideali per quando siamo al mare, in totale tranquillità.

Iniziamo con un libro di Scarlett St. Clair davvero incredibile che ci farà innamorare sin dalla prima pagina

Uno dei libri a cui potremmo dedicarci durante una soleggiata giornata di mare, è un vero è proprio capolavoro. Stiamo parlando di “A touch of darkness: Amare il dio degli inferi è proibito” dell’autrice Scarlett St. Clair. In questo caso, il romanzo ruota attorno alla famosissima Persefone. Conosciuta come la Dea indiscussa della primavera, in questo romanzo viene analizzata anche sotto un altro punto di vista. La St. Clair, infatti, racconta che Persefone, sin dall’infanzia, non poteva toccare i fiori, che altrimenti sarebbero appassiti. Per questo motivo, la giovane si trasferisce, cercando di vivere una vita da umana e normale al massimo delle sue potenzialità.

Continuiamo poi con il bellissimo romanzo di Silvia Montemurro e con un’opera geniale di Kent Haruf

Continuando con la nostra lista, ritroviamo “La casa delle farfalle”, di Silvia Montemurro. Il romanzo ruota attorno ad Anita, una trentenne insegnante di biologia all’università. Andando avanti con la lettura, entriamo nella vita personale della protagonista che, dopo un pesante trauma, decide di cambiare vita. Chiusa la sua relazione amorosa e lasciato il lavoro, vediamo Anita cercare un nuovo luogo tutto per sé, in cui poter essere se stessa. Altro libro consigliato è “La strada di casa” di Kent Haruf. In questo caso, vediamo Jack affrontare delle esperienze davvero toccanti nel corso della sua vita. Scopriamo, così, un lato del protagonista davvero inaspettato che, dopo aver trovato l’amore, decide di abbandonarlo per una conoscenza piuttosto insolita.

I 5 meravigliosi libri perfetti da portare in spiaggia per un relax totale

Chiudiamo, poi, con altri due romanzi. Uno è “Il tatuatore” di Alison Belsham, un giallo in cui l’ispettore Sullivan dovrà scoprire chi è il colpevole di un tremendo omicidio. Vedremo l’ispettore entrare in contatto con la donna che ha trovato il corpo, la tatuatrice Mami. I due vivranno fianco a fianco per scoprire chi ha commesso il delitto, accompagnati da grandi momenti di suspense e colpi di scena. Infine, pensiamo anche a “Caccia all’uomo” di Robert Crais. In questo caso, una madre preoccupata per un figlio giovane, ingaggia un investigatore per capire cosa sta facendo. E ciò che si scoprirà alla fine del romanzo, lascerà davvero tutti senza parole. Dunque, ecco i 5 meravigliosi libri perfetti da portare in spiaggia durante le soleggiate giornate d’estate.

