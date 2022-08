Il caffè può far male? Uno studio di Fondazione Veronesi rivela che la bevanda calda potrebbe proteggere il cuore e che i rischi generali sono di meno dei benefici. Ciò significa che il caffè fa più bene che danno? Stando allo studio, c’è un possibile rapporto tra caffè e colesterolo e delle notizie inaspettate. Rispetto al rapporto che questo alimento ha con l’ipertensione, il quale aiuta formando una sorta di tolleranza con il tempo, il caffè e il colesterolo non sono amici e nemmeno nemici. Non possiamo neanche dire che sono completamente opposti, bensì, ci atteniamo all’indagine condotta e ne specifichiamo ogni parte.

La salute è sempre in prima linea per tutti, come il benessere. Per questo gli amanti del caffè si informano su tutte le possibili cause, conseguenze e magari anche vantaggi di tale bevanda. Tra l’altro, i dati portano ad una possibile conclusione: bere 4 o 5 tazzine al giorno potrebbe far bene alla salute. Quindi, quando qualcuno dice che il caffè può far male, non bisogna crederci sempre: è un probabile alleato per la salute in diversi casi. Vediamo se è così anche per i soggetti con problemi al colesterolo.

La possibile verità sul rapporto tra caffè e colesterolo secondo uno studio

Sulla base delle prove disponibili emerge alla luce un dato di valore. In pratica, lo studio riporta che limitando il consumo del caffè di tipo “non filtrato” si può tenere sotto controllo il livello di colesterolo nel sangue. In aggiunta, bisogna rispettare le quantità consigliate (massimo 4-5 tazzine al giorno) per riuscire ad avere bene sotto controllo il colesterolo. Diversamente, consumare caffè non filtrato è in generale sbagliato. I consumatori di caffè non filtrato non possono essere persone soggette a colesterolo alto. Il caffè potrebbe aumentare il colesterolo? È solo un falso mito.

Cosa sapere

Il caffè, come il te, sono le bevande più diffuse e popolari. Entrambe contenti caffeina, una fonte che potrebbe avere ripercussioni per la salute sul consumo quotidiano. Potrebbe accadere nel momento in cui si superano le dosi consigliate giornaliere, altrimenti, porta beneficio alla salute. Ma è decisamente molto ricco anche di antiossidanti e stimola il cervello. Non superando le 4-5 tazzine al giorno, ossia 400 milligrammi, si può stare bene in salute, tranne per le donne in gravidanza, la situazione non è la stessa. La quantità appena descritta è ritenuta giusta per gli adulti. Ecco scoperta la possibile verità sul rapporto tra caffè e colesterolo in base alla ricerca condotta.

