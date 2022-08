È vero che in estate sono molte le piante in fiore che ci regalano uno spettacolo incredibile. Ma per garantire una fioritura abbondante e duratura spesso serve un bel pollice verde. Controllare costantemente le necessità della pianta, non dimenticarsi di potarla e avere un terreno ricco di nutrienti. Chi ha un giardino o un angolo verde in casa lo sa molto bene. Ma ci sono alcune piante che ci rendono la vita molto più facile, anche se in pochi le conoscono. Invece di piantare i soliti gerani, ciclamini oppure ortensie, prendiamo questa stupenda pianta tropicale.

Spopola questa pianta facile da coltivare dalle campanule bianche

Stiamo parlando della Brugmansia, una pianta molto di moda negli ultimi tempi. Più che di una pianta si tratta di un arbusto che in piena terra è in grado di crescere ad altezze importanti. Perfetta per abbellire il giardino e dare un aspetto più esotico che stupirà tutti. Originaria del Sud America, quello che la rende così particolare è sicuramente la forma dei suoi fiori. Queste campanule pendenti a forma di trombetta le valgono il soprannome di Trombone d’Angelo. Queste trombette allungate possono anche raggiungere i 30 cm di grandezza ed emanano un profumo agrumato. La fioritura è molto abbondante e si ripete almeno due volte l’anno per periodi lunghi. Possiamo ammirare queste trombette bianco latte in primavera e in estate, fino ad autunno inoltrato. Ne esistono molte specie che si differenziano leggermente e presentano fiori dai colori diversi, anche rosa, rosso o arancio.

Attenzione a queste cose se vogliamo farla crescere rigogliosa

Questa pianta non ha bisogno di molte cure o potature regolari, ma bisogna stare attenti alle innaffiature. Si tratta di una pianta tropicale, quindi ha bisogno di un terriccio sempre umido, ma ben drenato. Posizioniamola in punti riparati dai venti, soprattutto se il clima della zona è piuttosto freddo. Tra i parassiti che possono attaccarla troviamo afidi, cocciniglia e il ragnetto rosso. Per proteggerla usiamo qualche repellente liquido o posizioniamola vicino alla borragine. Questa pianta non è solo bella ma anche un repellente naturale contro tanti parassiti e insetti.

È proprio grazie a tutte queste caratteristiche che spopola questa pianta facile da coltivare. La Brugmansia è la pianta perfetta da tenere in vaso per abbellire balconi e giardini fino a fine settembre. Possiamo coltivarla anche in piena terra e vederla crescere rigogliosa fino a 2 metri d’altezza. Così si trasforma in una pianta stupenda che può ripararci anche dagli occhi indiscreti dei vicini.

