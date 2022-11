I 5 legumi straordinari per la nostra dieta e gli errori da non fare

L’alimentazione è importante in quanto ci consente di acquisire tutti i nutrienti che ci servono per svolgere le nostre funzioni quotidiane. Alla base della sana alimentazione ci sta la varietà. È bene dunque saper variare e non mangiare sempre le stesse cose. Tra i vari alimenti super consigliati senza dubbio non bisogna dimenticarsi dei legumi.

Perché sarebbe importante mangiare i legumi

Grazie a tutte le loro proprietà nutrizionali sono degli ottimi alimenti e sembrerebbero perfetti per prevenire diversi problemi. Tra questi c’è l’obesità. Infatti presentano un elevato potere saziante. Questo consente quindi di mangiare e sentirsi pieni, non eccedendo con le quantità e controllando gli attacchi di fame. Tra l’altro sono alimenti ricchi di molecole che servono per tenere a bada il colesterolo. Inoltre andrebbero a:

mantenere bassa la glicemia;

prevenire malattie cardiovascolari;

prevenire tumori;

combattere la stitichezza.

L’ultimo aspetto è garantito dalla ricca presenza di fibre, motivo per il quale danno anche un certo senso di sazietà.

Perché farebbero bene i 5 legumi straordinari per la nostra dieta

Oltre ad avere queste proprietà che abbiamo elencato, bisogna specificare che sono considerati una fonte di carboidrati e proteine. Questo ci fa capire che forniscono energia al nostro corpo quando li consumiamo. È consigliabile, per aumentare la loro efficacia, assumerli in abbinamento con cereali. Via libera dunque a riso, farro, cous cous. Possiamo unirli e creare un primo piatto sano e bilanciato.

Quali dovremmo preferire

Ovviamente bisogna scegliere sempre in base ai propri gusti personali. Ma, se dovessimo fare una scelta, tra i legumi super consigliati per l’alimentazione di certo ci sarebbero:

fagioli borlotti;

ceci;

lenticchie;

piselli.

Questi sarebbero i 5 legumi straordinari per la nostra dieta, ma vediamo perché.

Che proprietà hanno?

I primi sono tra quelli più consumati in assoluto. Sono ottimi anche se abbinati con il pesce, come ad esempio il tonno. Cucinando 100 g di fagioli borlotti acquisiremo circa 5 g di proteine e 4 g di fibre. Sono naturalmente privi di colesterolo, adatti anche a chi soffre di colesterolo alto. Anche le lenticchie sono utili in questo caso, in quanto sono ricche di fibre solubili. Il loro beneficio è che sono ricche di antiossidanti. Per quanto riguarda i ceci, invece, possiamo dire che sono uno dei legumi più versatili. Infatti stanno bene abbinati a diversi alimenti. 100 g di ceci corrispondono a 20 g di proteine. Un valore decisamente importante, soprattutto per chi fa sport.

I legumi possono far male?

Come per ogni alimento, bisogna consumarne le giusti dosi. Infatti i legumi, avendo tante fibre, potrebbero causare un eccessivo meteorismo. Infatti, chi soffre di pancia gonfia dovrebbe fare più attenzione a ciò che mangia. Di conseguenza, se ci si rende conto che mangiando i legumi ci si gonfia ancora di più, allora se ne dovrebbe limitare il consumo. È molto importante ascoltare il nostro corpo, in modo da poter sapere cosa mangiare, cosa no e cosa invece bisogna dosare nelle giuste quantità.

Anche chi soffre di problemi di digestione deve fare attenzione. I legumi sono un po’ difficili da digerire. Potrebbe essere d’aiuto farli cuocere in acqua bollente e aggiungere foglie di alloro e salvia. Dunque, un errore da non fare sarebbe proprio quello di abbuffarsi di legumi, vanno bene se consumati anche 2 volte a settimana.