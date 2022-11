Il sole d’inverno è perfetto per una crociera sul mare ai prezzi economici proposti da Costa ed MSC

Dopo il caldo record dei mesi scorsi anche l’autunno sta dando il suo contributo in termini di belle giornate. Certo, ci sono meno ore di luce solare rispetto a prima, ma questo non è un problema se la vita si svolge a bordo di una nave accessoriata.

Tradotto, il sole d’inverno è perfetto per una crociera sul mare e concedersi qualche giorno di svago. Oltretutto in bassa stagione le tariffe sono più convenienti e bastano 5 ingredienti per accumulare il necessario e partire il prima possibile.

Vediamo al riguardo quanto costano oggi alcuni dei tour proposti da Costa Crociere ed MSC Crociere.

Alcune delle attuali offerte MSC Crociere

Il portale di MSC Crociere propone diverse offerte tra cui potenzialmente scegliere. Nella sezione last minute Mediterraneo citiamo 2 rotte su tutte.

La prima (MSC Armonia) parte da Brindisi lunedì 14 e prevede 6 notti. Nel suo itinerario tocca le coste di Grecia (3° e 4° giorno) e Croazia (6° giorno) prima di terminare a Venezia domenica 20 novembre. La tariffa parte da 199 euro p.p. (cabina interna), a cui va aggiunta la quota di servizio alberghiero obbligatorio di 60 euro.

La seconda concerne il versante Ovest del Mediterraneo, dura 7 notti e coinvolge la nave MSC Bellissima. Si parte e si arriva a La Spezia rispettivamente martedì 15 e martedì 22 novembre. La navigazione prevede tappe a Pompei, le Isole Baleari, Barcellona, Marsiglia e Genova. La tariffa comprensiva anche della quota di cui sopra parte da 369 euro p.p., cabina interna.

Tra le tante proposte della sezione Sole d’Inverno, infine, ecco un viaggio dei sogni della durata di 22 notti con imbarco da Bari. Dopo aver toccato i porti di Venezia, Siracusa e Palermo, la nave (MSC Musica) prende il largo e si allontana dalla Penisola. Dopo le tappe spagnole e alcuni giorni di navigazione, si approda a Rio de Janeiro (Brasile) prima, poi Montevideo (Uruguay) e infine Buenos Aires (Argentina). Le tariffe della cabina interna partono da 1.239 p.p., inclusa la quota del servizio alberghiero.

Il sole d’inverno è perfetto per una crociera sul mare a prezzi molto convenienti

Altrettanto interessanti sono le offerte visibili sul portale di Costa Crociere. Nella sezione last minute (cancellazione gratuita fino a 30 giorni prima dell’imbarco) incontriamo 3 tour nella fascia di prezzo tra 249 e 269 euro. I prezzi si intendono p.p. e includono le quote del servizio obbligatorio, mentre le cabine sono quelle interne.

Due soluzioni riguardano il Mediterraneo e una Dubai e gli Emirati Arabi, con partenze a novembre o dicembre. Nel dettaglio, la crociera con Costa Fascinosa parte da Lisbona e si snoda su 5 gironi, mentre Costa Pacifica prevede 3 giorni di navigazione partendo da Malaga. Infine la nave Costa Toscana parte da Abu Dhabi e dura 5 giorni.

Passando all’itinerario più lungo, ecco il viaggio che parte da Savona (domenica 27 novembre) e arriva ad Abu Dhabi lunedì 19 dicembre. La crociera prevede 23 giorni di navigazione sulla Costa Toscana e tocca i porti di Ajaccio, Civitavecchia, Palermo, Atene, Haifa, Salalah, Muscat e Dubai. La tariffa p.p. parte da 1.139 euro, quote obbligatorie incluse nel prezzo.

Come sempre, in chiusura invitiamo il Lettore a verificare termini, prezzi e condizioni dettati dal vettore per la specifica crociera di proprio interesse.