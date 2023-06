Con questo metodo infallibile si riducono anche del 50% le spese alimentari

Vuoi sapere come ridurre le tue spese alimentari in modo semplice e conveniente? Esiste un semplice metodo che ti permette di pagare molto meno la spesa al supermercato.

Oggi risparmiare sulla spesa è diventato un must. L’inflazione alle stelle spinge tutti a comportamenti più virtuosi, anche chi fino ad ora non era spinto a seguirli. Esiste una tecnica semplice e conveniente che consente di ottenere dei prezzi vantaggiosi su uno o più prodotti alimentari presso diversi punti vendita. Grazie a questo piccolo trucco si potranno ottenere sconti sui beni anche del 50%.

Con questo metodo infallibile si possono riuscire a ridurre anche del 50% i costi del carrello della spesa

Un buono sconto per la spesa permette di ottenere una riduzione di prezzo su uno o più prodotti alimentari presso un determinato punto vendita. Il buono sconto può essere cartaceo o digitale e può avere una scadenza o una validità limitata. Per usufruire dello sconto, devi presentare il buono alla cassa al momento dell’acquisto. Lo sconto verrà applicato sul prezzo finale del prodotto o della spesa totale e può arrivare anche al 50%.

Un tempo erano molto diffusi e, soprattutto, erano cartacei. Il cliente ritagliava il buono dal giornale o lo riceveva nella casella di posta. Oggi il buono cartaceo è più raro, ma questo metodo rimane ancora praticato. La tecnologia ha introdotto nuovi modi con cui le aziende offrono i buoni sconto, a partire dalle app. Così oggi molti coupon arrivano in formato digitale sullo smartphone del cliente.

Come e dove trovare i buoni sconto

Ci sono diversi modi per trovare i buoni sconto per la spesa. Uno dei più comuni è consultare i volantini dei supermercati, che spesso contengono dei coupon da ritagliare o da scannerizzare con il cellulare. Un altro modo è iscriversi ai siti web o alle app che offrono una vasta scelta di buoni da stampare o da mostrare sullo smartphone.

Per trovare siti e app dedicate è sufficiente inserire su un motore di ricerca la parola: buono sconto. Oppure si può partecipare a delle iniziative promozionali dei produttori o dei distributori. Questi regalano dei buoni sconto in cambio di una registrazione, di un acquisto o di una recensione.

Quanto si può risparmiare con i buoni sconto per la spesa

Il risparmio che si può ottenere con i buoni sconto per la spesa dipende da diversi fattori. Può variare in base al valore dello sconto, al prezzo del prodotto, la frequenza di utilizzo e la combinazione con altre offerte. In genere lo sconto è in valore assoluto e si possono trovare dei coupon che offrono anche 20 euro di sconto sui prodotti acquistati. Se si utilizzano i buoni sconto in modo regolare e intelligente, si può arrivare a risparmiare anche centinaia di euro all’anno sulla spesa alimentare.

Con questo metodo infallibile si riduce di molto il costo della spesa. Se aggiunto ad altri piccoli trucchi si può risparmiare fino a 3.000 euro all’anno anche grazie alla preferenza nell’acquisto di prodotti private label.