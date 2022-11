Apre nel cuore di Milano la prima pista da sci con lezioni gratuite

L’inverno sembrava una stagione lontana, ma adesso sembra farsi sempre più reale. Le temperature stanno calando e la voglia di una cioccolata calda aumenta sempre più. L’inverno si contraddistingue per il meraviglioso paesaggio bianco. Qualche spruzzo di neve è arrivato, ma niente di eccezionale, e quindi coloro che amano lo sci e la montagna dovranno ancora attendere un pochino.

È tempo di foliage

Per l’inverno vero dobbiamo ancora aspettare, ma possiamo godere dell’autunno. Quindi quelle giornate freddine, ma allo stesso tempo riscaldate dal sole. La natura è pronta a cambiare colore e le foglie gialle, arancio e rosse cadono dagli alberi cullate dal vento. Occasione perfetta per indossare i nuovi cappotti che vanno di moda quest’inverno.

Se si è appassionati di foliage, allora bisogna assolutamente frequentare i boschi e fare delle meravigliose passeggiate tra questi. Così possiamo ammirare gli splendidi colori autunnali sul suolo e sugli alberi.

Apre nel cuore di Milano la prima pista da sci

Da una parte possiamo ammirare il foliage, dall’altra invece possiamo iniziare ad avvicinarci a quello che è l’inverno e a quelli che sono gli sport invernali. A Milano, in piazza Gae Aulenti, arriva per la prima volta una pista da sci. Ricordiamo che gli anni precedenti era allestita una pista da pattinaggio sul ghiaccio. Una città sempre molto attiva, infatti è stata anche annunciata la nuova stagione dell’arte con delle nuove mostre da vedere.

Quest’anno, dal 7 al 27 novembre, si avrà la possibilità di sciare tra i grattacieli milanesi. Sarà allestita una pista da sci, degli igloo, uno chalet e ci saranno anche delle lezioni di sci gratuite tutti i giorni dalle 9 alle 21. La mattina la pista è riservata ai bambini delle scuole, mentre nel pomeriggio è possibile prenotare il proprio turno.

Un’iniziativa della Svizzera

Gae Aulenti si trasforma in un piccolo villaggio natalizio e invernale. Infatti, oltre alla pista da sci avremo degli igloo e degli chalet dove potremo assaggiare formaggi tipici svizzeri e bere tisane calde. La realizzazione di questo villaggio è in mano al Turismo Svizzero, che ha deciso di avvicinare in modo intelligente e attivo i più piccoli al mondo della montagna e dello sci. E così un pezzo di Svizzera approda nel cuore di Milano.

Non solo un modo per far conoscere le località svizzere e le novità del Paese all’Italia, ma anche un modo per creare un ponte immaginario con quelle che saranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La città di Milano è infatti in grande subbuglio per quello che sarà il ritorno dei cinque cerchi in Italia dopo Torino 2006. Lo Stadio San Siro avrà l’onore di accogliere la cerimonia d’apertura. Mentre però attendiamo i Giochi possiamo goderci lo sport invernale e la montagna in altri modi e la Svizzera con le sue bellissime piste da sci è sicuramente una delle mete più amate. E per i più piccoli che hanno il piacere di avvicinarsi alla montagna, apre nel cuore di Milano la prima pista da sci.