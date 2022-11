3 furbi stratagemmi per indossare rapidamente e far entrare gli stivali senza cerniera senza fatica

Gli stivali sono le calzature che forse più tra tutte ci fanno compagnia non appena le temperature scendono. Perché tengono al caldo i nostri piedi e li riparano dalla pioggia e dal freddo. Ma non è soltanto questo il motivo. Gli stivali sono, infatti, scarpe che piacciono molto perché non passano mai di moda. Si possono abbinare a gonne e pantaloni, a cappotti lunghi o giacche corte. I modelli sono tanti e vari e, tra questi, spiccano quelli completamente chiusi e senza zip. Inutile negare la comodità degli stivali con cerniera ma a noi magari può piacere di più un modello che ne è sprovvisto. Ma che impiccio a volte. Questo tipo di calzatura, infatti, può essere difficile da infilare.

Perché non riusciamo a calzare gli stivali

I motivi per cui non riusciamo a calzare gli stivali senza cerniera possono essere diversi. La difficoltà può essere dovuta alla forma della calzatura attorno alla caviglia, area che può presentarsi stretta. Per cui può essere difficile far passare il piede. Oppure non indossiamo calze adeguate, che permettono di far scivolare i piedi dentro gli stivali. Un altro problema può essere quello di avere momentaneamente i piedi gonfi. Scopriamo alcuni trucchi che possono aiutarci a risolvere questo inconveniente.

3 furbi stratagemmi per indossare questo tipo di calzature

Possiamo infilare gli stivali chiusi senza sforzo indossando due paia di calze spesse. Questo semplice stratagemma offrirà una migliore tensione e aiuterà la calzata. In alternativa, possiamo provare a riscaldare gli stivali con il phon per capelli. Dovremo prendere lo strumento, tenerlo 10 centimetri a distanza dalle scarpe e azionare il getto di aria calda sia all’esterno che all’interno per pochi secondi.

Proveremo quindi a calzare muovendo il piede e cercando di stenderlo verso la punta. Dovremo, però, fare molta attenzione a non sbagliare. Non dovremo azionare un getto troppo caldo e tenere il phon troppo vicino alle scarpe, per non rovinarle. Scopriamo ora un ultimo trucco.

L’aiuto del freddo

Per infilare gli stivali chiusi possiamo usare il calore del phon ma anche il freddo. In questo caso, dobbiamo provvedere ad attuare lo stratagemma la sera, per avere le scarpe pronte per il giorno dopo. Possiamo riempire di acqua due sacchetti per alimenti e metterli nelle calzature. Dovremo quindi mettere gli stivali in freezer per una notte. La mattina seguente toglieremo gli stivali dal congelatore, attenderemo il raggiungimento di una temperatura ambiente e preleveremo i sacchetti. Potremo ora riuscire a indossare gli stivali senza fatica. Ecco dunque 3 furbi stratagemmi per indossare senza fatica stivali senza cerniera.