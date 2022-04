A 50 anni la donna emana un certo fascino. È sicura di sé, si sente realizzata in famiglia e anche nella vita sociale. Infatti, dopo gli “anta” la donna ha una sorta di rinascita. In questa fase la sua bellezza non riguarda più solo l’aspetto estetico, ma la sua interezza. Proprio per queste ragioni, spesso si sente l’esigenza di cambiare look e di dare nuova vita anche alla propria immagine.

Molte donne, infatti, una volta raggiunta una certa soglia di consapevolezza, decidono di voler esprimere tutta la loro personalità attraverso tagli di capelli netti e definiti.

I 3 tagli di capelli corti e pratici per valorizzare ogni viso anche a 50 anni e sembrare più giovani e grintose

I tagli corti di tendenza sono tanti, a patire dal classico e sempre gettonatissimo bob. Ma troviamo anche il pixie cut, corto o addirittura cortissimo, caratterizzato dall’iconica geometria irregolare più corta dietro e più lunga avanti. Troviamo, poi, anche il classico carrè, perfetto per chi ha i capelli lisci.

I tagli corti sono di facile gestione e regalano molta personalità, soprattutto se ben fatti. Sono tagli perfetti con qualsiasi look. Tuttavia, per ogni volto ci vuole il taglio adatto per valorizzarlo al meglio.

Il taglio giusto è quello che esalta al meglio i punti di forza del viso

A tal proposito, ecco 3 tagli di capelli perfetti in base alla forma del viso. Se il viso presenta una forma ovale, regolare e senza particolari spigoli, i tagli più adatti sarebbero quelli mossi, medio-corti, lunghi, scalati. Invece, sarebbe meglio evitare tagli troppo corti e dritti. Il taglio perfetto per questo viso, soprattutto dopo gli “anta”, sarebbe un pixie cut sbarazzino e moderno.

Se il viso ha invece una forma quadrata con una mascella pronunciata, sarebbe preferibile scegliere tagli di capelli scalati, lunghi e voluminosi che tendono ad ammorbidire i tratti. Meglio evitare, anche in questo caso, tagli troppo corti e definiti. Sì a capigliature e tagli scalati con finitura riccia, mossa oppure raccolti, ma lasciando ciuffi liberi e scompigliati.

Per un viso tondo, invece, meglio preferire tagli dai ciuffi irregolari ed evitare frange dritte e squadrate. Via libera a caschetti corti e scalati con ciuffi irregolari.

Il suggerimento finale è quello di rivolgersi a un buon parrucchiere che sappia consigliarci tenendo conto della forma del nostro viso.

Ebbene, ecco i 3 tagli di capelli corti e pratici per valorizzare ogni viso anche a 50 anni e sembrare più giovani e grintose.

