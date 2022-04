In primavera abbiamo voglia di freschezza e di leggerezza. A prima vista, un piatto di gnocchi sembra molto pesante per questa bella stagione ma tutto sta nello scegliere il sugo più adeguato.

Verdure, cotture veloci e pochi grassi sono il segreto per avere un piatto tipicamente primaverile. Ad esempio, questi gnocchi alla primavera sono così veloci da preparare e leggeri che sembrano il perfetto piatto estivo.

Ingredienti

Per gli gnocchi:

un chilo di patate rosse;

300 grammi di farina 00;

un uovo medio;

sale e semola di grano duro q.b.

Per il sugo

due zucchine;

una carota;

mezza cipolla rossa;

100 grammi di formaggio leggero e fresco spalmabile;

olio extravergine di oliva;

un bicchiere di vino bianco;

sale.

Preparazione

Dato che gli esperti di ProiezionidiBorsa cercano di dare al Lettore delle ricette complete bisogna partire dalla preparazione degli gnocchi.

In particolare, per preparare gli gnocchi bisogna far bollire le patate per almeno mezz’ora. Tutto dipende dalla grandezza delle patate che scegliamo, ma mezz’ora è la media per tutte le patate.

Per capire se sono cotte, poi, bisogna fare la prova della forchetta. La inseriamo dentro una patata e, se vediamo che i rebbi non hanno difficoltà ad entrarci, allora sono pronte.

Scoliamo le patate ancora calde su un piano che abbiamo ricoperto di farina. Ci serviamo di uno schiacciapatate così non ci scottiamo ed evitiamo di avere dei pezzi di buccia nella pasta.

A questo punto, aggiungiamo l’uovo e il sale e poi cominciamo a impastare. L’impasto deve essere morbido e compatto ma non dobbiamo lavorare troppo gli gnocchi. Altrimenti li troveremo molto duri in cottura. Lasciamo riposare il tutto e poi creiamo i nostri gnocchi di grandezza simile.

Questi gnocchi alla primavera sono così veloci da preparare e leggeri che stupiranno tutti e faremo un figurone

Passando al sugo, laviamo le zucchine e le tagliamo a cubetti. Facciamo lo stesso procedimento per la carota e, nel frattempo, incominciamo a tagliare anche la cipolla.

Facciamo saltare in una padella la carota e la cipolla nell’olio durante cinque minuti. Aggiungiamo, poi, le zucchine e proseguiamo la cottura fino a quando tutte le verdure sono pronte.

Se ce l’abbiamo, possiamo anche versare un bicchiere di vino bianco e sfumarlo. Aggiungiamo gli gnocchi per l’ultimo minuto di cottura e serviamo.

