I capelli sono il secondo vestito di una donna. Mantenerli curati, splendenti e voluminosi è il volere di tutte.

In più i capelli giocano un ruolo chiave nel look che scegliamo; infatti, la capigliatura esattamente come l’abbigliamento comunica emozioni.

Tanti sono i tagli in voga nella bella stagione, dal mixie al classico bob rivisitato morbido, al lungo ondulato, al taglio sfrangiato.

Ma per avvalersi della totale bellezza di un taglio dovremmo scegliere sempre quello che più si addice al nostro volto. Infatti ad ogni viso il suo taglio, dunque personalizzazione è la parola d’ordine.

Ecco il taglio perfetto per capelli medi, lunghi e corti da scegliere per ringiovanire adatto anche a 60 anni per valorizzare ogni tipo di viso

Tuttavia sembrerebbe che nella bella stagione del 2022 a spopolare e a ringiovanire i visi ci penserebbe un particolare adattabile ad ogni taglio. La frangia alla francese, una scelta perfetta per ringiovanire il viso geniale per le over 60. Infatti è Donatella Versace a lanciare questo nuovo trend.

La frangia che personalizza ogni taglio

La frangia a tendina permette di ridare volume e densità alla chiama che dopo gli ‘anta comincia ad indebolirsi. Un processo del tutto fisiologico dovuto alla perdita di cheratina e collagene che farà apparire la fibra dei capelli più sottile. In più la frangia alla francese è un ottimo modo per nascondere il diradamento che comincia a caratterizzare la fronte.

La frangia a tendina inoltre è una scelta strategica in quanto a differenza di quelle dritte dà volume e contorna il viso esaltandone i punti forti. È una frangia perfetta per chi ha i capelli fini, ma anche per nascondere le rughette intorno agli occhi. Inoltre ammorbidisce le fisionomie e “copre” le occhiaie.

Una frangia quella a tendina che oltre ad essere la scelta migliore per la mezza età. È ideale da scegliere anche in età più fresca per regalare alla chioma volume e un tocco di spensieratezza che una frangia dritta non darebbe. Un dettaglio che renderà ogni taglio unico e particolare ma soprattutto perfettamente cucito su ogni viso che lo indossa.

Dunque ecco il taglio perfetto per capelli medi, lunghi e corti da scegliere per ringiovanire

Lettura consigliata

A 50 ma anche a 60 anni ecco il taglio più richiesto del 2022 e come scegliere il colore più adatto per sembrare più giovani di 10 anni