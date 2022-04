Dolori articolari e muscolari, indolenzimento lombare, mani fredde e rigidità articolare potrebbero essere sintomi di queste patologie sempre più diffuse

Spesso non sono il freddo e l’umido, come molti credono, la causa dell’infiammazione di legamenti, articolazioni, ossa e muscoli. Se si riscontrano dolori di questo tipo, potrebbe esserci qualcosa di diverso sotto e riguardare delle patologie, purtroppo sempre più diffuse. Si stima che più di 5 milioni di italiani soffrano di questi disturbi e che 7 persone su 10 le attribuiscano al freddo e all’umido.

Si tratta di patologie che tendono a sviluppare soprattutto le donne. E si manifestano in età piuttosto giovane per, poi, farsi sentire con l’avanzare dell’età. Parliamo delle malattie reumatiche che, secondo gli esperti, aumenteranno la loro incidenza proporzionalmente all’allungamento dell’aspettativa di vita. Secondo i dati l’artrosi e l’artrite riguarderebbero già il 16% degli italiani e l’osteoporosi il 7,6%.

I sintomi e il falso mito del freddo e dell’umido

È particolarmente importante accorgersi subito di queste patologie diffuse e non addebitare i sintomi a freddo e umido. Questo perché se vengono riconosciute e curate rapidamente evitano di creare danni irreparabili. Secondo gli scienziati sulla popolazione degli over 65, le malattie reumatiche avrebbero un’incidenza di 1 persona su 3. Oltretutto, questi dati sono in aumento perché l’età media della popolazione continua, a sua volta, ad aumentare.

Dolori articolari e muscolari, indolenzimento lombare, mani fredde e rigidità articolare sarebbero sintomi di queste patologie diffuse. Infatti, queste interesserebbero, soprattutto, le articolazioni, lo scheletro e i muscoli ma anche gli organi interni. Esistono molti tipi di patologie reumatiche, le più diffuse sono sicuramente artrite reumatoide, osteoporosi e artrosi. Mentre più rare le patologie autoimmuni come lupus, sclerodermia e altre. In ogni caso, è importante, appunto, fare caso ai dolori diffusi e non trascurarli addebitandoli a colpi di freddo e umido.

Anche tumefazioni che compaiono apparentemente senza ragione andrebbero indagate, e non addebitate a qualche botta presa senza ricordarsi dove. Pure rigonfiamenti e arrossamenti, così come dolori improvvisi al tallone dovrebbero far riflettere. I dottori spiegano che oggi si hanno a disposizione mezzi di cura importanti e tecnologie che consentono di curare i pazienti efficacemente. Il problema è che molte persone si recano dal medico tardi rendendo le terapie meno incisive. I dottori ricordano anche come le patologie delle ossa e quelle associate al movimento sono la terza causa di invalidità in Italia.

Infine, gli scienziati consigliano di stare molto attenti allo stile di vita. Fumo e obesità aumenterebbero di moltissimo il rischio di sviluppare questo tipo di patologie. Mentre un’attività fisica costante difenderebbe la mobilità di muscoli e articolazioni prevenendo l’insorgere di questi disturbi.

