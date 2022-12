Panettone avanzato dopo Natale, 2 modi geniali per riciclarlo senza sprechi. Uno è inaspettato!

A Natale capita spesso che avanzi un del panettone. Niente paura, non andrà sprecato! Vediamo infatti ben 2 modi geniali per dargli nuova vita in cucina.

Panettone o pandoro? Questa disputa si ripresenta ogni anno e sempre nello stesso periodo. Sono infatti i due dolci che più di tutti gli italiani mangiano durante le feste di Natale.

Molte persone preferiscono il pandoro. Quest’ultimo infatti non contiene i canditi e l’uvetta. Capita pertanto che molto spesso avanzi un bel po’ di panettone.

Per fortuna gli avanzi natalizi, quest’ultimo compreso, si possono riciclare in tanti modi diversi.

Panettone avanzato dopo Natale: come usarlo per preparare dei tartufini

In pochi e semplici passaggi gli avanzi del panettone si trasformano in piccoli e sfiziosi tartufi.

Prima di tutto bisogna sbriciolarli a mano oppure usando un frullatore. In seguito metterli in una ciotola e aggiungere mascarpone, zucchero a velo e latte. Mescolare a mano o con l’aiuto di un mestolo.

Mettere l’impasto ottenuto in frigorifero. Tirarlo fuori dopo 1 di tempo e staccarne dei pezzi. Modellare ciascuno fino a fargli assumere la forma di una pallina. Ripetere fino ad esaurimento impasto.

Infine, decorare a piacimento e rimettere in frigorifero. Una volta pronti, non resterà che godersi queste piccole bontà!

Una ricetta salata per riciclare questo dolce

Sembra incredibile, ma con il panettone avanzato dopo Natale si può preparare anche un ottimo spuntino salato.

Si tratta di un toast all’avocado e al formaggio. Il gusto del panettone si sposa infatti alla perfezione con questi ingredienti.

Per preparare questo toast bisogna prima di tutto tagliare gli avanzi di panettone e dargli la forma di due fette di pancarrè. Scaldarle in una padella antiaderente e già calda. Basterà farle cuocere 2 minuti per lato affinché siano pronte.

Quindi pulire l’avocado, rimuoverne il nocciolo centrale e tagliarlo a fette. Attenzione a non usarlo tutto per un singolo toast, perché è un frutto molto calorico. Andrà bene usarne un quarto o al massimo una metà.

Quindi, prendere della robiola o un formaggio fresco a piacimento e mescolare con il pepe.

Non resta che assemblare questo particolare avocado toast. Prima di tutto, spalmare il formaggio sulle due fette di panettone, quindi coprirle l’avocado. Infine chiudere il toast.

Un’alternativa

Chi non ama l’avocado può invece provare a preparare un toast con prosciutto e fondina.

In questo caso, dopo aver tagliato le fette di panettone per dargli la forma di pancarrè non bisogna scaldarle subito. Prima di tutto, farcirle con la fondina e il prosciutto.

Solo poi mettere nel tostapane o cuocerle in padella. Il formaggio si scioglierà e il risultato saranno dei toast golosissimi e filanti.