3 segreti d’oro da conoscere per mantenere bassa la glicemia durante le abbuffate natalizie

I dolci sono il nostro peccato di gola a cui non sappiamo rinunciare? Con queste 3 buone abitudini vivremo in modo sereno il cibo, senza l’ansia di far aumentare i nostri valori del sangue.

Arrivano le feste e tutti sappiamo cosa ci aspetta. Grandi tavolate da affrontare, con antipasti, primi, secondi, dolci e parenti con cui chiacchierare amabilmente della nostra vita.

È il classico scenario del periodo di festa, quello in cui praticamente tutti, ci rilassiamo e finiamo per mangiare qualcosa in più del solito. Posto che per chiunque sia importante non esagerare col cibo per preservare il benessere dell’organismo, ci sono altre buone norme da conoscere.

In particolare, oggi ci concentreremo sulle ottime abitudini da rispettare per mantenere la glicemia sotto controllo. Come sappiamo, infatti, il cibo è uno dei primi fattori che incide e influenza i nostri valori del sangue.

Esattamente come per tenere a bada il colesterolo bisognerà seguire alcune regole salutari, allo stesso modo funzionerà per la glicemia.

Partiamo subito dicendo, quando si parla di “iperglicemia”, si intende quella situazione in cui i valori di glicemia nel sangue sono maggiori a 100 mg/dl. Non è facile rilevare la glicemia alta, soprattutto perché, in gran parte dei casi, i suoi sintomi sono silenti. Vediamo, quindi, come prevenire l’iperglicemia a tavola, partendo proprio dalla cura della nostra alimentazione.

3 segreti d’oro da conoscere per mantenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue

Prima di tutto iniziamo a specificare l’importanza di seguire un’alimentazione equilibrata. È importante, infatti, mantenere sotto controllo la propria alimentazione, senza esagerare con porzioni e quantità.

Nello specifico, un ottimo aiuto che potremmo dare al nostro organismo è quello di mangiare più fibre. Gli alimenti ricchi di fibre, infatti, aiutano a ridurre gli zuccheri nel sangue. Ecco perché dovremmo inserire nell’alimentazione prodotti come fiocchi di mais, orzo, ma anche pane integrale, avena.

Per non dimenticare le verdure, importantissime per il contenuto di fibre, come spinaci e broccoli. Questi ultimi, in particolare, sono davvero buonissimi in alcune ricette, come quella degli gnocchi verdi ai broccoli, appunto.

No agli alimenti troppo zuccherati

In questo periodo, si sa, è molto difficile stare alla larga dagli zuccheri. Ebbene, questo è proprio ciò che dovremo fare per evitare di far aumentare la nostra glicemia.

In particolare, bisognerà limitare il consumo di alimenti a base di zuccheri raffinati, come biscotti e dolci vari. A tal proposito, infatti, sarebbe meglio sostituire i classici dolci di fine pasto con alimenti più leggeri, come un frutto.

Nonostante questo, però, dovremmo fare attenzione anche alla frutta, in particolare ad alcune tipologie. Alimenti come banane, cachi e fichi, ad esempio, sono molto dolci, e sarebbero da evitare soprattutto per chi soffre di iperglicemia.

Attenzione all’idratazione

Un’altra regola per evitare che la glicemia si alzi è idratarsi in modo corretto. Non sono molte le persone che collegano questo fattore al controllo della glicemia, eppure è proprio così.

Idratarsi correttamente, infatti, aiuta l’organismo a svolgere le sue funzioni correttamente, e non solo. Influenza anche i valori del sangue, compartecipando a tutti gli effetti al mantenimento di parametri fisiologici corretti.

Nello specifico, bisognerebbe bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno, evitando bevande zuccherate o alcoliche. Ecco, in sintesi, i 3 segreti d’oro da conoscere per mantenere sotto controllo il livello di zuccheri nel sangue.