Quando visiti una casa da comprare ecco le domande da fare all’agente immobiliare per non sbagliare acquisto

Quando visiti una casa in vendita ci sono delle domande che dovremmo fare all’agente immobiliare. Ecco cosa chiedere prima di acquistare un appartamento per evitare di comprare un immobile non adatto alle nostre esigenze.

Se stai cercando la casa dei tuoi sogni, la visita con l’agente immobiliare è un passo cruciale. In quella visita e forse in una successiva, la maggior parte delle persone decide dove vivere nei prossimi dieci, venti o trent’anni. In una manciata di minuti si decide uno degli acquisti forse più importanti della nostra vita. Sicuramente mettiamo più tempo nella scelta dell’auto, o a volte anche nell’acquisto di un bene durevole o di un vestito. Prima di comprare casa occorre avere la ragionevole certezza che quella sia veramente la casa che vogliamo. Non fidiamoci solo dei nostri occhi ma approfondiamo e facciamo alcune domande essenziali all’agente immobiliare. Ecco cosa chiedere per ottenere informazioni preziose e prendere una decisione consapevole.

Quando visiti una casa i tuoi sensi possono ingannarti

Quando entri in una casa che potrebbe diventare la tua futura dimora, non limitarti a osservare gli arredi e i colori delle pareti. Rivolgiti all’agente immobiliare con domande specifiche per valutare se quella proprietà soddisfa le tue esigenze. Ecco alcune domande fondamentali.

Approfondisci la storia della casa. Chiedi all’agente se la casa ha subito ristrutturazioni o se ci sono stati problemi strutturali nel passato. Questo ti darà un’idea della manutenzione necessaria e delle eventuali sorprese. Chiedi informazioni sui servizi legati all’immobile. Informazioni sul tipo di riscaldamento, se c’è l’aria condizionata, sull’allacciamento alla rete fognaria e sulla presenza dell’accesso alle utenze digitali (telefono, web, satellite). Assicurati di conoscere tutto ciò che è incluso nella vendita.

Concentra l’attenzione anche sui seguenti dettagli specifici

Qual è l’orientamento della casa? La posizione rispetto al sole influisce sulla luminosità e sul comfort. Fai attenzione, quindi, all’esposizione della casa e se non sei in grado di stabilirlo, chiedi all’agente immobiliare. Inoltre, se non sei pratico della zona in cui insiste l’immobile, chiedi qual è la situazione del quartiere. Informati sulla sicurezza, i trasporti pubblici, le scuole e i servizi nelle vicinanze per te cruciali. Chiedi all’agente di darti una panoramica completa.

Infine, oltre al prezzo di acquisto, chiedi delle spese condominiali e degli eventuali costi di manutenzione dell’immobile. Potresti scoprire che è stato approvato un lavoro costoso e che questo ti costerà una cifra importante. Inoltre, verifica sempre che il proprietario sia in pari con il pagamento delle spese condominiali. Questo ti aiuterà capire il reale costo dell’operazione di acquisto dell’immobile.

