Quando la rabbia ci mette lo zampino, buona parte delle persone è in grado di dare il peggio di sé. Certo, mantenere la calma e il decoro anche quando parte l’embolo non è una virtù di chiunque. Eppure, quando si parla dei segni pericolosi dello zodiaco, non si allude soltanto a gesti inconsulti dettati dall’ira.

I modi in cui le persone possono diventare perniciose sono molteplici. A volte, chi è in grado di fare silenzio sa essere molto più insidioso di chi esterna le proprie emozioni in modo ardente o concitato. Più sottile è la lama, più semplice è ferire.

Dunque, vediamo quali sono i 3 segni più pericolosi dello zodiaco, anche e soprattutto grazie alla loro intelligenza. Il raziocinio e la perspicacia, se usate per il bene comune, sono doti meravigliose. Ma potrebbero tranquillamente rivelarsi armi letali, se utilizzate per nuocere.

A tal proposito, c’è un segno zodiacale davvero intellettuale, leggiadro e indipendente, che rischia di essere un pericolo per sé e per gli altri in virtù della sua innata tendenza a mentire. In tal modo, questo segno rischia seriamente di ingannare sé stesso e i propri affetti, ma non abbastanza da rientrare nei primi 3 posti di questa classifica.

Il primo dei 3 segni zodiacali più pericolosi è così noto da essere quasi banale: ecco il temibile Scorpione. Ebbene sì, la sua fama lo precede da sempre. Il bel tenebroso del firmamento sa fuggire negli anfratti più reconditi, dopo aver somministrato a qualcuno una grassa dose di veleno. Fatalmente, questo gioco gli riesce benissimo.

I 3 segni più pericolosi dello zodiaco e non solo quando si arrabbiano

L’indagatore dell’occulto per antonomasia è famoso per la sua capacità di comprendere a fondo chi gli sta di fronte. I suoi attacchi sono efferati ma sottili, più psicologici che prettamente verbali. Lo Scorpione sa ferire anche con i silenzi e con la sua innata incapacità di accettare la routine. Tenerselo stretto a volte è un’impresa sovrumana.

Al secondo posto, c’è la scrupolosa Vergine. Difficile imbattersi in individui più giudicanti. A volte, specie nei nativi meno evoluti, questa ossessione per il controllo e i dettagli può renderli finissimi aguzzini. Cerebrali e contorti per loro natura, le Vergini sanno mettere in atto diverse strategie di punizione e senza farsi troppo notare.

Il problema non è tanto la loro predisposizione alla critica, ma il fatto che quelle obiezioni molto spesso sono addirittura fondate. Se c’è qualcuno in grado di centrare perfettamente il dito nella piaga, quello è sicuramente un’esponente della Vergine.

L’Acquario

L’Acquario è intelligente, libertino, impenitente. Iper tecnologico e sempre proiettato verso il futuro, un Acquario che si rispetti non si fa nessun problema a calpestare chiunque si ponga tra lui e i suoi obiettivi. Molte persone reputano gli esponenti di questo segno d’aria pieno di risorse degli egoisti senza scrupoli. In effetti, una buona dose di cinismo guida sempre i loro gesti.

Non sono soggetti vendicativi o pieni di livore, ma le repentine perdite d’interesse nei confronti di chi li circonda possono essere di una violenza inaudita. Soprattutto perché non sono forzate, ma pienamente sentite.

