Un vecchio motto latino pronunciato da Seneca diceva che “bisogna cambiare l’animo, non il cielo sotto cui viviamo”. Intendeva dire che per molte persone la soluzione consiste nel cambiare l’approccio verso la vita. Non basta solo cambiare destinazione.

Di certo rispondiamo che è più facile trovare buoni motivi per essere felici di fronte al mare e alle palme. Lo sanno bene alcuni segni, che con l’approcciarsi delle avventure rinascono letteralmente. Diventano strepitosi quando si tratta di godere. Un po’ come le cicale delle favole di Esopo che cantano alla bellezza della vita mentre le formiche lavorano per l’inverno.

L’estate è il momento dei viaggi, delle vacanze, dei sogni e delle avventure. Tutti attendono questo periodo con fibrillazione. Se non altro perché è un momento che fa da spartiacque. Ma faranno i fuochi d’artificio proprio loro, i 3 segni più divertenti d’estate dello zodiaco.

Non il solito Leone

Il primo segno è uno strano inedito. I figli dello Scorpione hanno il vento in poppa, nonostante gli scossoni che hanno turbato il loro sonno recentemente. Il motivo è presto detto. Il caldo, più che innervosirli, gli fornisce una sorta d’inquietudine verso l’azione. Sembra l’effetto di una molla. Ciò che li comprime in realtà li carica. Hanno solo bisogno di sfogare la loro energia verso un progetto che assecondi la loro volontà. La loro malinconia latente verrà messa da parte, diventeranno una piacevole scoperta. Devono solo abbandonare una o due convinzioni che li blocca.

I nati sotto il segno del Capricorno, al contrario, vivono gli effetti di un luglio che è stato denso e carico di tensione. Per loro le ferie rappresentano un traguardo a lungo desiderato. L’armonia della sera d’estate li tranquillizza ed esalta il loro lato artistico. Potrebbero perdere anche qualche filtro inibitore. Si chiama felicità e questo li farà diventare estremamente simpatici. Non prenderà la forma di picchi di esuberanza estrema. Ma di un periodo allegro in cui sorridere.

I 3 segni più divertenti d’estate dello zodiaco

Per molti si tratterà di una conferma. Il segno del Cancro è governato dalla Luna ed è convintamente un segno d’Acqua. Venere in stato di esaltazione li rende romantici ed affascinanti. Forse un tocco in più di charme potrebbe completare l’immagine. Prenderanno la chitarra a cantare davanti al falò in spiaggia. Saranno i più simpatici della comitiva. Probabilmente organizzeranno qualche scherzo geniale. Attenzione, però, perché questo sarà possibile se riusciranno a liberarsi di alcuni ricordi. Al momento li ingabbiano. Ma non ha senso farsi limitare da un vincolo che già non c’è più. Meglio godersi la libertà, perché porterà loro grossi benefici.

Se poi vogliamo trovare qualcuno cui far organizzare le nostre vacanze, allora dovremmo scegliere i 3 segni più organizzati e creativi e che troveranno soluzioni incredibili. In alcuni casi ci sarà da stare sereni, in altri sarà meglio prepararsi a qualsiasi cosa.

