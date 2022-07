Facciamo organizzare le vacanze d’estate a questi 3 segni zodiacali perché avremo risultati incredibili

Ciascuno di noi ha dei talenti innati. Quanti poi credono nel potere delle stelle e degli allineamenti dei pianeti, sanno perfettamente che alcune sfumature caratteriali sono costanti. Sta poi a ciascuno di noi sfruttarle e coltivarle. Ma non sarà un caso se quei testardi di Winston Churchill e Cristoforo Colombo appartenevano entrambi al segno dei Gemelli. Oppure se Napoleone, così risoluto, era proprio del Leone.

E poi la scelta di dove andare in vacanza e come organizzarla è un modo molto divertente per osservare le persone. Così, possiamo divertirci osservando come si muovono. Recentemente abbiamo osservato i segni favoriti dalla Super luna di luglio che sta illuminando il cielo. Ma come diceva un antico proverbio, a ciascuno il suo. Facciamo organizzare le vacanze d’estate a questi 3 segni. Ciascuno diversamente ci farà vivere delle emozioni notevoli.

Il primo una garanzia, il secondo è caos creativo

La precisione prima di tutto. Credono fermamente nel metodo i figli del segno del Toro. Applicando questo arriveranno sulla Luna. E per fortuna che ci sono persone come loro. Hanno salvato in formato PDF i biglietti di viaggio acquistati. Li hanno inviati anche agli amici nel caso si rompesse loro il cellulare. Hanno comprato un carica batteria di riserva, nel caso in cui si rompesse quello del telefono. Ed infine hanno stampato in forma cartacea il biglietto, perché non si sa mai. Sono le persone su cui fare affidamento. Hanno un solo difetto. Potrebbero andare in blocco. Un amore fulminante, un dispetto che non è andato giù loro, oppure semplicemente una previsione che è andata storta. E senza di loro nessuno riuscirà a fare lo stesso.

Paura e delirio se lasceremo organizzare un viaggio ai Sagittario. Come forse sapremo, il loro segno è governato da Giove. Qualcuno direbbe che è un grosso rischio armare di intraprendenza e curiosità chi ha scarsa predisposizione per la precisione meticolosa. Le risate non mancheranno se permetteremo che diano sfogo alla loro fantasia. Teniamo però in considerazione che potremmo trovarci catapultati in una barchetta sperduta nell’oceano. Con creditori sulla nostra rotta e poco cibo a disposizione. I Sagittari sono fluidi nelle amicizie ma altruisti. Curiosi, anche se in fondo narcisisti. Meglio far loro organizzare una serata. Ne guadagneremo in serenità e spensieratezza, anche se forse non in soldi.

Facciamo organizzare le vacanze d’estate a questi 3 segni zodiacali perché avremo risultati incredibili

C’è invece chi cerca una vacanza romantica: borghi antichi, terrazze panoramiche, un tramonto sul mare. Sono quei romantici dei Gemelli, che cercano il lato bello delle cose. Ma non ci fermiamo alla prima occhiata. Il loro sguardo sognante è scosso in profondità da palpiti intensi e più movimentati. Aspettano solo la scintilla per cambiare prospettiva ed ardere tra notti danzanti e avventure adrenaliniche. Non diamo nulla per scontato. I Gemelli cercheranno di stupire sé stessi prima ancora che i propri compagni di viaggio. Infatti sono ambiziosi, oltre che ottimisti. Dopo aver visto un’esposizione di dipinti medievali, potrebbero fermarsi a bere uno spritz al bar del museo.

