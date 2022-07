Secondo l’oroscopo sono questi i 3 segni zodiacali più noiosi dell’estate

L’amore e la vita non sono sempre tutto rose e fiori. Le armonie delle costellazioni e gli allineamenti dei pianeti creano delle dissonanze che condizionano l’umore di alcuni di noi. È il potere delle sfere celesti e delle influenze dell’universo. “Tanto nel grande, così nel piccolo”, diceva Ermete Trismegisto.

Sarà capitato a tutti noi di trascorrere dei periodi negativi. Sentivamo che la pila del nostro cervello era scarica. I cattivi pensieri allora ci assalgono e ci rendono titubanti. Come una nave bloccata in porto ed appesantita da carichi eccessivi.

Lo stesso capita durante questo periodo di solleone per alcuni segni meno fortunati in amore e ricchezza. O forse semplicemente bloccati, come un talento inespresso. Le canzoni dell’estate non fanno per loro. Anche se comunque potranno applicare dei metodi per uscire dalle sabbie mobili dell’inerzia. Secondo l’oroscopo, sono questi i 3 segni zodiacali brontoloni e pedanti in questo agosto assolato.

Un segno fiacco ultimamente

I Gemelli, nella favola della cicala e della formica, fraternizzavano con le formiche ma stimavano le cicale. Segno di un animo predisposto al lavoro se porta entusiasmo e risultati, ma alla canzone se porta felicità e spensieratezza. Il problema è che in questo periodo il loro animale guida non è ne l’una, ne l’altra. Si sentono come mucche al pascolo ruminanti. Guardano il panorama, ma non riescono davvero a concentrarsi su qualcosa di concreto. Quest’assenza di risultati li paralizza. Potrebbero avere pochi stimoli. La priorità è muoversi, qualsiasi destinazione geografica o metafisica sia. Altrimenti arriverà un sonno esistenziale.

I figli del Sagittario sono fiaccati della routine a tal punto, che potrebbero portare la quotidianità anche nei momenti diversi dall’ordinario. L’animo ci accompagna anche se cambiamo il cielo sotto cui vivere. Non dimentichiamolo se non vogliamo vivere viaggi poco arricchenti. Il vento del cambiamento soffia solo sulle vele predisposte ad accoglierlo.

Secondo l’oroscopo sono questi i 3 segni zodiacali più noiosi dell’estate

Scarsi presupporti per il cambiamento anche per i figli del segno della Bilancia. Sono rimasti confusi da alcuni incontri fatti i primi giorni di giugno. Non hanno perso il controllo del mezzo, ma la destinazione sembra più dubbiosa ora per loro. Sperano che il tempo appiani le cose, ma così facendo non fanno altro che delegare il controllo della propria vita ad un elemento esterno. Il risultato è l’inerzia. Una sorta di noia esistenziale che rischia di fermarli.

Meglio riflettere analiticamente e prendere una decisione. Forse ritornerà il sorriso, forse la delusione. Ma di certo, potranno dire di essere stati gli autori o, in caso contrario, i responsabili. Sarà comunque una lezione utile.

Altri segni al contrario sembrano avere il vento in poppa e dimostreranno di essere passionali per questa estate.

