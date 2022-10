I 3 profumi d’autore e di nicchia da provare sulla pelle

Ci sono i profumi di primavera e poi ci sono quelli invece invernali o autunnali. Le note cambiano e quelli destinati per il periodo caldo sono sicuramente più leggeri e freschi. Quelli invece per i periodi freddi sono più avvolgenti e legnosi. Quasi a ricordare un camino acceso davanti a cui ci possiamo riscaldare.

Prodotti in commercio

I prodotti che possiamo trovare in commercio sono veramente tanti. E questi vanno dai brand più gettonati per la profumeria a quelli invece più particolari e di nicchia. Quelli che possiamo definire più noti sono ad esempio Paco Rabanne, Calvin Klein, Gucci, Prada o Dolce&Gabbana. Del genere ce ne sono poi ancora tanti altri come Tom Ford o Chanel.

Poi ci sono quelli un pochino più particolare e forse meno noti. Come possono essere ad esempio Vilhelm New York, Kilian Paris, Malin+Goetz o Creed. A questi poi aggiungiamo quella che è considerata l’alta profumeria, e quindi possiamo trovare del profumi di marchi anche noti ma che costano molti soldi. Come ad esempio alcuni profumi di Shiseido, di Maison Francis Kurkdjian Paris oppure di Jean Patou.

Il Mondo della profumeria può essere molto complesso, anche perché i prodotti sono veramente tanti. E soprattutto uno stesso marchio può avere profumi di fasce di prezzo completamente diverse. Se siamo però alla ricerca di alcuni profumi particolari e che non siano eccessivamente costosi possiamo provarne tre.

I 3 profumi d’autore e di nicchia che dobbiamo assolutamente provare sulla pelle

Il primo brand è Fueguia 1833. Questo è stato fondato da Julian Badel a Buenos Aires nel 2010 ed è una realtà molto di nicchia e artigianale che oggi vive e realizza i suoi prodotti a Milano. Dietro si nasconde una ricerca di materie prime e preziosi ingredienti botanici naturali biodegradabili al 100%. Inoltre anche il pack del prodotto è sostenibile poiché legno che è preso da vecchie falegnamerie e rilavorato.

Poi abbiamo “L’Iris”, il primo profumo realizzato da Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella dopo oltre 800 anni di attività. Il prodotto è stato creato dal naso Gian Luca Perris e reinterpreta la storia di Firenze, di cui questo fiore è simbolo. Il pack si presenta con una bottiglia in vetro limpido, un’etichetta in velluto con uno dei loghi storici della Maison e un tappo in lega di zamac dorato e inciso.

Infine abbiamo Storie veneziane by Valmont. Un profumo speziato e fiorito che è un incontro tra Oriente e Occidente. Un prodotto che unisce diverse tradizioni. Una miscela moderna che unisce spezie calde e fredde, i fiori delicati e l’odore di legno. Ed ecco i 3 profumi d’autore e di nicchia da provare su di noi.

