Piacciono agli uomini e lasciano la scia questi profumi da donna sensuali

Molto spesso siamo attente alla cura ed ai dettagli del nostro outfit, però senza dare troppa importanza a quale fragranza scegliamo. Per prima cosa dovrebbe rispecchiare la nostra personalità, essere avvolgente ma non invadente e fastidiosa. Le essenze raccontano una parte di noi, ma devono anche catturare l’attenzione e inebriare. Secoli fa gli aromi essenziali erano un tramite per mettersi in contatto con le divinità o impiegate in diversi riti. Gli Egizi realizzavano varie essenze provenienti da miele, ginepro, rosa, cannella ed altri ingredienti naturali. Ma anche i Romani davano molta importanza al profumo, così come in Oriente e in Giappone. Il profumo, insomma, ha radici antichissime e sparse ed ancora oggi riveste un ruolo importante nella moda. Per individuare una fragranza accattivante non è necessario recarsi in lussuose boutique o scegliere prodotti carissimi.

Le vecchie glorie, come il famoso profumo Chanel N°5, sono sempre delle valide alternative, ma quest’anno potremo provare nuove fragranze. Rêve Lotus di Kenzo, che potremmo trovare in vendita sotto i 100 euro, sembra già essere gradito alle donne. È un’esplosione di sentori floreali, sandalo, muschio bianco e loto, ingredienti che rendono questo prodotto sofisticato e femminile. Novità del 2022 è Acqua di Parma, Magnolia Infinita. Predomina questo fiore meraviglioso, insieme al bergamotto di Calabria, agrumi e un fondo sensuale di patchouli e muschio ed una confezione da 100 ml supera i 100 euro.

Se il budget da dedicare ai profumi è minore, troveremo ugualmente alternative a prezzi interessanti da scegliere per la nuova stagione. In più dovremmo sempre controllare promozioni online e sconti per acquistare prodotti noti a prezzi incredibili, sotto i 100 euro. La fragranza Velvet Orchid Lumière, di Tom Ford, è del gruppo ambrato floreale, con note di gelsomino, vaniglia, miele e sandalo. Il risultato è un profumo elegante, deciso e frizzante per donne che cercano sentori originali, senza spendere troppo. Audace e sensuale l’eau de parfum Cartier, La Panthère, ricco di contrasti, note vivaci e dolci che vogliono comunicare forza e determinazione con estrema femminilità.

Piacciono agli uomini e lasciano la scia questi profumi particolari e rientrano nel budget dei 100 euro, in diversi formati, anche il Love Story Chloé, Angel Eau Sucrée e Alien di Thierry Mugler.

Sotto i 30 euro

Se ricerchiamo qualcosa di davvero economico, anche per un’idea regalo, alcuni prodotti possono stupirci in termini di profumazione e resa. Nei punti vendita di Zara e online troveremo l’eau de parfum Nude Bouquet nel formato da 100 ml spendendo meno di 20 euro. È una fragranza fresca del gruppo floreale, con note fruttate. Potremmo optare per la linea Erbolario che propone diverse fragranze a prezzi interessanti, come quella vaniglia e zenzero, alla rosa purpurea, iris, albero di giada. Meno di 10 euro costa invece l’eau de toilette di H&M T-shirt, delicato e leggero, una coccola che avvolge e profuma di biancheria appena lavata.

