Goduriosa e cremosa questa semplice pasta fatta in casa pronta in 15 minuti

L’autunno è considerato una delle stagioni più suggestive di tutto l’anno. Infatti le foglie incominciano a cadere e si colorano di sfumature meravigliose, dando vita all’indimenticabile spettacolo del foliage. Le temperature incominciano ad abbassarsi, ma è ancora possibile godere degli ultimi torpori del sole per organizzare qualche gita fuori porta. In queste occasioni, oltre ad esplorare città e panorami, si possono provare anche dei nuovi tipi di esperienze culinarie. Ottobre e novembre infatti sono i mesi in cui si fa visita ai vigneti e alle cantine e dove si tornano ad assaporare prodotti ricchi di aromi e sapore come i funghi e le castagne.

Per questo oggi proponiamo un primo piatto molto semplice, ma fatto totalmente a mano che ci delizierà con pochissimo sforzo. È infatti goduriosa e cremosa questa semplice pasta fatta in casa che necessita di pochissimi ingredienti. Scopriamo insieme quali sono i passaggi fondamentali che necessitano per portarla in tavola.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone:

300 g di farina di semola;

100 g di mirtilli;

1 spicchio di aglio;

Parmigiano Reggiano grattugiato q.b;

300 g di funghi, preferibilmente di finferli;

olio EVO q.b;

pepe nero q.b.

Goduriosa e cremosa questa semplice pasta casereccia dalle sfumature violette

Per prima cosa è necessario preparare l’impasto. Quindi lavare bene i mirtilli sotto l’acqua corrente e metterli poi in un frullatore ad immersione fino a ridurli in poltiglia. Una volta fatto, spargere su un piano da lavoro pulito la quantità indicata di semola e al centro creare uno spazio dove versare i mirtilli. Incorporare ed impastare energicamente fino a creare un composto omogeneo e compatto. Formare dunque un panetto rotondo unico e lasciarlo da parte a riposare in una ciotola di vetro ricoperta dalla pellicola. Nel frattempo lavare e mondare i funghi e poi tritarli. Successivamente metterli in padella a saltarli con un filo di olio extravergine di oliva e con uno spicchio di aglio pelato da togliere alla fine della cottura. Salare e pepare secondo il proprio gusto.

Mentre i finferli cuociono mettere su l’acqua per la pasta. Nell’attesa dell’ebollizione stendere con un matterello il panetto fino ad ottenere uno strato molto sottile. Ripiegarlo poi in diverse parti e tagliarlo con un coltello fino a creare delle tagliatelle. Salare l’acqua e mettere la pasta a cuocere per un paio di minuti. Scolarla e tuffarle direttamente nella salsa, facendola saltare. Servire nei piatti e ricoprire la superficie con una bella spolverata di parmigiano reggiano

Lettura consigliata

Un contorno stagionale facile e gustoso, pronto in soli 10 minuti