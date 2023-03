I 3 migliori scarti di cucina che valgono oro. Sei matto se li butti, riciclali in questo modo e risparmia senza sprecare!

Tutti sappiamo che i fondi di caffè sono uno scarto che non bisogna buttare. Infatti, possono essere riutilizzati in tantissimi modi diversi. Tuttavia, non sono gli unici degni di nota. Ti suggeriamo di non buttare anche questi altri, poiché valgono oro se utilizzati nei modi che ti illustreremo. Scopri quali sono i 3 migliori scarti e non gettarli mai più.

Quando cucini ti capita spesso di buttare bucce o quelli che comunemente vengono definiti scarti di un determinato alimento. Ecco, da oggi la tua prospettiva potrebbe cambiare.

Tanti di questi in realtà possono tornare utili non solo in cucina ma anche per la pulizia della casa. Ti mostriamo i più utili tra tutti e ti illustriamo i motivi per cui non dovresti gettarli mai più. Ecco i 3 migliori scarti di cucina che valgono oro.

Le bucce di carota

Quando prepari le carote sei ovviamente solito pelarle. E le bucce? Le getti subito nella spazzatura. Eppure così facendo commetti un grave errore.

Possono infatti diventare un validissimo ingrediente per tante diverse preparazioni. Una volta lavate, puoi usarle per arricchire l’impasto degli gnocchi, come soffritto oppure per insaporire minestre e zuppe o anche come base per il brodo.

Ci sono tantissimi modi utili e creativi in cui riutilizzarle in cucina e sarebbe davvero un peccato disfarsene.

Le bucce di patata

Un altro scarto molto utile sono le bucce di patata. Puoi usarle in cucina per preparare delle chips, condendole con olio di oliva, sale, aglio in polvere e paprika e mettendole in forno per 20 minuti di tempo. Diventeranno una vera delizia!

Tuttavia, puoi anche usarle per pulire la casa. Ad esempio, sono ottime per scrostare le padelle e le pentole in pochi minuti o anche il barbecue dopo averlo usato. Inoltre, puoi persino usarle per pulire il camino qualora tu voglia provarci. Per farlo, dovrai prima essiccarle. Saranno ottime per rimuovere i residui più superficiali di fuliggine. Infine, puoi usarle come parte del compost per fertilizzare le piante. Dunque, sono sicuramente uno scarto utilissimo!

I 3 migliori scarti di cucina che valgono oro: il latte scaduto può essere usato in tantissimo modi, non buttarlo!

Lo scarto più utile è senza dubbio il latte scaduto. Tutti lo buttano, ma in realtà può essere usato in tanti e validissimi modi. Un esempio? Assieme all’acqua per annaffiare le tue piante. Così fornirai loro minerali e vitamine a volontà.

Altrimenti, è ottimo per smacchiare i tessuti e le tovaglie. Puoi usarlo per rimuovere le macchie di vino, di inchiostro o anche di olio. Se sono particolarmente ostinate, ti consigliamo di riscaldarlo prima, per poi usarlo per smacchiare aiutandoti con una spugnetta. Vedrai che si sbiadiranno in un batter d’occhio.

Inoltre, puoi usarlo per lucidare l’argenteria. Quindi, forchette, cucchiai e molti altri utili utensili saranno puliti senza spendere un centesimo di troppo. Infine, il latte scaduto è l’ideale anche per pulire il pellame e quindi le tue borse che, con il tempo, tenderanno sicuramente a macchiarsi.

Come hai appena visto, ci sono tanti validissimi motivi per non buttare tutti gli scarti che abbiamo citato. Quindi, non farlo mai più e impara a riciclare!

