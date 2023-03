Le 3 migliori terme d’Italia secondo Tripadvisor e i loro prezzi: ecco dove passare un weekend diverso dal solito!

Vuoi staccare da tutto e da tutti per un paio di giorni? Uno dei modi migliori potrebbe essere andare a passare una giornata alle terme. Non ti resterà che spegnere il cellulare e rilassarti a lungo, lontano dagli impegni della vita quotidiana o da quella persona che ti sta mettendo i bastoni tra le ruote. Scopriamo quali sono le migliori terme italiane secondo gli utenti di Tripadvisor.

Le terme sono uno dei luoghi più rilassanti in cui recarsi grazie alle loro caldissime acque. L’idea di passarci qualche giornata potrebbe starti allettando.

Magari, infatti, stai trascorrendo un periodo molto stressante e staccare la spina potrebbe esserti di grande aiuto. Proprio per questo probabilmente vuoi recarti in una struttura che possa assicurarti tutte le comodità possibili.

Scopriamo insieme le 3 migliori terme d’Italia secondo gli utenti di Tripadvisor, un noto portale online di recensioni spesso consultato dai viaggiatori più accaniti.

3 posto – Parco Termale del Garda di Villa dei Cedri, Colà

Con 2.802 recensioni e una valutazione di 4.0 stelle, il Parco Termale del Garda si assicura il terzo posto della classifica.

Descritto come ‘’una SPA naturale immersa tra piante rare e alberi secolari’’ si tratta di un luogo incantevole. È dotato anche di un centro sportivo ed è pertanto l’ideale anche per chi ha intenzione di andare in palestra.

Il Parco Termale di Villa dei Cedri è aperto dalla domenica al venerdì dalle ore 9.30 alle 22 e dalle 9.30 a Mezzanotte il sabato e nei giorni prefestivi. Il biglietto giornaliero per gli adulti ha un costo di 35 €.

2 posto – Negombo, Lacco Ameno

Il Parco idrotermale del Negombo si aggiudica il secondo posto della classifica di Tripadvisor grazie ai generosi voti dei visitatori.

Ha infatti 3.194 recensioni e una media di 4.5 stelle. Si tratta di un parco adagiato sulla baia di San Montano, dotato di splendidi giardini e ovviamente delle terme in cui potrai trascorrere piacevoli ore all’insegna del relax.

Durante la bassa stagione, il prezzo giornaliero per un adulto (dalle 8.30 alle 19) è di 65 € circa. Il visitatore avrà in dotazione 1 ombrellone, 1 lettino e 1 sdraio.

Chi ha intenzione di restare per più di una giornata potrà alloggiare nell’Hotel della baia, ovviamente pagando a parte.

Le 3 migliori terme d’Italia secondo Tripadvisor: 1 posto – Giardini Poseidon, Ischia

Il primo posto del podio è però dei Giardini Poseidon Terme, situati nella suggestiva isola di Ischia. Affaccia sulla nota baia di Citara, nota già agli antichi romani.

Grazie alle recensioni di ben 5.614 utenti ha ottenuto un’ottima valutazione e cioè 4.5 stelle. La maggior parte dei visitatori (3.986) ha assegnato alla struttura il massimo punteggio possibile.

Le acque termali alimentano ben 20 vasche immerse nel verde, 3 delle quali sono dedicate ai bambini. Presente anche un’accogliente e tranquilla spiaggia privata, organizzata e sorvegliata. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.

In bassa stagione gli adulti pagano 38 € per una giornata intera, in alta stagione 40 € e ad agosto 45 €. Il costo del biglietto permette di accedere anche alle lezioni di ginnastica di gruppo in acqua, alle vasche Kneipp, ai giardini e alla spiaggia.

