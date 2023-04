I 3 migliori modi di mettere l’eyeliner come Elodie: ecco come fare e quali comprare

Lei le mode le detta non le segue. Elodie ha spopolato con il suo make up pazzesco a Sanremo ed è subito diventata la tendenza di quest’anno. Vediamo come copiarla!

Elodie ha la fortuna di avere un make up artist personale davvero bravissimo, Mr Daniel. Ma copiare quel look che valorizza ogni viso, definendo gli zigomi non è complicato. Possiamo sentirci belle come lei per una sera senza doverci rivolgere a truccatori esperti. Il segreto è capire quale modo utilizzare per applicare l’eyeliner che si adatti meglio alle nostre capacità. Vediamolo insieme.

I 3 migliori modi di mettere l’eyeliner come Elodie: La tecnica per le inesperte

Per fare la codina esistono tantissimi metodi diversi, adatti anche alle meno esperte. Non serve lo scotch o la forcina, basta solo un buon eyeliner con la punta sottile e uno specchio. I vari step sono facili da seguire anche per chi ha poca manualità. Praticamente si traccia una linea perpendicolare che parte dall’attaccatura delle ciglia. Poi si disegna un’altra linea e si crea la codina che man mano sarà più perfetta.

Il secondo metodo è fantastico per chi ha l’occhio incappucciato e un po’ cadente. Non devi rinunciare allo sguardo magnetico da gatta se usi la tecnica giusta. Sfuma senza badare alla precisione con una matita o fai tanti tratti con l’eyeliner. Poi tira la linea finale ben spessa verso le tempie ed ecco fatto.

Per finire, se non sei brava con l’eyeliner a pennarello, vai con quello in crema. Il pennellino da utilizzare è quello sottile, piatto e a taglio inclinato. Facile da impugnare, modulabile e se vogliamo una linea più spessa basta fare due passate. Questo forse è il metodo più facile di tutti perché non serve avere molta manualità!

3 marche economiche dall’effetto wow

Se vuoi spendere meno di 10 €, l’Epic Ink è l’eyeliner adatto a te. Facile da applicare, dal tratto intenso e si trova anche in tanti altri colori. Se sei alle prime armi è sicuramente l’eyeliner perfetto, ha l’impugnatura proprio come un pennarello. Ma questo è solo uno degli eyeliner economici ma validi che puoi trovare online e in profumeria.

Se invece hai bisogno di una punta più precisa, il Lash Idole di Lancome è l’eyeliner da acquistare. Il prezzo qui si alza, va dai 23€ ai 18€ quando è in offerta. Ma con questo eyeliner è impossibile non avere un effetto wow. Per finire il Serial Liner di Nabla, super scrivente e waterproof. Quale eyeliner migliore se non quello creato proprio da Mr Daniel? Una vera garanzia!

Quindi, ecco qui i 3 migliori modi di mettere l’eyeliner come Elodie. Con quel viso anche un effetto acqua e sapone la rende stupenda, è vero. Ma con un trucco da femme fatale come il suo anche tu potrai sentirti splendida.