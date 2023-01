Non farti sfuggire i 5 migliori eyeliner a meno di 20€ e un trucchetto per la codina perfetta

Eyeliner perfetto e che dura a lungo senza spendere cifre esagerate? È possibile con questi eyeliner più economici a lunga tenuta. Vediamo la lista dei migliori eyeliner a penna facili da applicare.

Occhi da cerbiatta e sguardo magnetico hanno un fascino senza tempo. Per ottenere questo risultato l’eyeliner è un prodotto a cui non si può rinunciare. Il problema è che molto spesso è difficile trovarne di validi a prezzi vantaggiosi per tutte le tasche. Ma non è una missione impossibile, ecco una lista aggiornata dei migliori eyeliner economici.

Non farti sfuggire i 5 migliori eyeliner a meno di 20 € che ti stupiranno

Il primo della lista è l’Epic Ink della NYX, tra gli 8 e i 10€. Finish lucido a lunga tenuta e con punta morbida adatta anche a chi è meno esperto. Il secondo è il Cat Eyes di Douglas, sia con punta a penna che inclinata, ideale per la codina perfetta. Un eyeliner a lunga tenuta facilissimo da applicare e soprattutto waterproof. Proseguiamo con quello della Revolution, il Waterproof Reinaissance Eyeliner. Grazie all’impugnatura ergonomica tipo pennarello si applica con estrema facilità e non lascia sbavature. Un altro dei vantaggi è sicuramente il prezzo, parliamo di poco più 7€, un vero affare.

Per concludere gli ultimi due, il Nabla Serial Liner e il 24th o il Colour della 3ina. Il primo è un eyeliner waterproof nero intenso, con applicatore molto pratico. Super scrivente, ci permette di tratteggiare linee perfette con una precisione unica. Il secondo è un vero affare, sia per rapporto qualità prezzo che per varietà. La 3ina ha una gamma di colori originale e molto ampia, si va dal nero, al marrone fino al bianco. Il prezzo è molto competitivo per entrambi, intorno ai 16€, ma si trovano spesso in saldo.

Il trucco per chi ha l’occhio incappucciato

La palpebra un po’ cadente non è solo una conseguenza del passare degli anni. Le forme degli occhi sono tantissime e può succedere di avere l’occhio più o meno incappucciato. Truccarlo può essere una sfida, ma con le tecniche giuste e qualche stratagemma l’effetto sarà wow. Per evitare che la codina venga nascosta dalla palpebra incappucciata è così che va messo l’eyeliner. Non sgraniamo gli occhi, ma tracciamo la linea con la palpebra ben rilassata. L’inclinazione sarà evidente, ma una volta aperto l’occhio e collegata la linea vedremo la differenza. Una splendida codina precisa che valorizza l’occhio e regala uno sguardo magnetico. Non ci resta che applicare un bel mascara usando lo scovolino inclinato e avremo ciglia foltissime senza nessuna laminazione.

Ecco perché è meglio non farti sfuggire i 5 migliori eyeliner a meno di 20 €. Esistono prodotti molto validi sul mercato e magari meno conosciuti di altri. Grazie a questa piccola classifica avremo l’eyeliner perfetto a poco prezzo.