Conosci il trucco per fare una valigia ordinata in poco tempo senza rinunciare a nulla? Chiara Ferragni ha svelato qual è

Tutto è pronto per le vacanze di Pasqua, ma occhio alla valigia: ecco le regole d’oro per farla senza stress con i consigli di Chiara Ferragni.

Si avvicina la Pasqua ed è quindi impossibile non pensare alle uova di cioccolato ma anche ad eventuali vacanze o gite fuori porta. Del resto, la primavera è cominciata con successo, portando giornate calde e soleggiate che fanno venire subito voglia di estate. Non è strano, dunque, che tanti abbiano prenotato una vacanza, anche per assecondare il vecchio adagio “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”.

Ma prima di raggiungere la prossima destinazione dei sogni sono molte le cose da fare e non manca di certo l’inevitabile stress pre-partenza. Si parte dalla prenotazione di volo e hotel, controllando le varie offerte, fino alle ricerche per riuscire a stilare un buon programma di viaggio. Tuttavia, il momento più snervante è senza dubbio la preparazione dei bagagli, soprattutto se ci prepariamo a stare via per più giorni.

Il tempo a disposizione non è mai abbastanza, siamo costantemente indecise su cosa portare e così rischiamo di portare con noi tutto il guardaroba. Risultato? Un bagaglio pesante e difficile da maneggiare che supera di non poco i limiti stabiliti dalle compagnie aeree, con conseguente mora da pagare. Per evitare di arrivare a questo epilogo, se non conosci il trucco per fare una valigia ordinata e completa in pochi minuti continua a leggere.

Il metodo Chiara Ferragni

Ebbene sì, dovremmo prendere esempio da Chiara Ferragni, non solo per quanto riguarda il gusto nel vestire, ma anche per preparare i bagagli perfettamente. La nota influencer è volata in Sud Africa per un safari, ma prima di partire ha voluto condividere sui social alcuni consigli riguardo la valigia.

Sapendo che è un problema che tocca tutti, ha pensato di postare dei video in cui mostra e racconta il suo metodo personale per farla. Le regole fondamentali sono essenzialmente quattro: e tu, cosa aspetti a metterle in pratica?

Conosci il trucco per fare una valigia ordinata e con tutto l’occorrente in soli 5 minuti?

Innanzitutto, è importante avere le idee chiare su quali vestiti e accessori portare con sé, tenendo ben presenti degli ipotetici outfit. Parti già consapevole dei look che vorresti indossare di giorno e di sera, così eviterai di portare con te capi che probabilmente non useresti affatto. Una volta scelto l’outfit, raccoglilo in una busta trasparente ed etichettalo, così potrai riconoscerlo a colpo d’occhio quando ti serve. Ovviamente, le scarpe non devono essere inserite nella stessa busta che contiene anche camicie, gonne e pantaloni, ma vanno messe in apposite duster bag.

A seguire, un ulteriore chiarimento sulla questione look: prepara anche una bustina in cui conservare capi basici o jolly. È il caso, ad esempio, di top o magliettine da remixare con gli outfit di partenza o comunque da tenere per le emergenze. Infine, un consiglio utile per la composizione della valigia in modo da renderla più compatta e ordinata. È meglio sistemare tutte le buste contenenti prodotti da bagno, da notte o tecnologici tutte in una metà della valigia.