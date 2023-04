I 3 migliori auguri di Pasqua da dedicare a chi ami: divertenti, originali e per nulla melensi

Se devi scrivere un biglietto di Pasqua potesti trovarti a corto di idee per delle frasi di auguri. Ecco che te ne suggeriamo alcune per fare bella figura ed evitare di inviare la solita frase sdolcinata. Scopri quali sono, potrebbero tornarti utili.

Le feste sono un’ottima occasione per spendere un po’ di tempo in più con amici, parenti e non soltanto.

Le scuole e i posti di lavoro concedono giorni di ferie da passare assieme alle persone a cui vogliamo più bene. Spesso decidiamo anche di fare loro dei regali e alleghiamo dei biglietti di auguri.

Oppure, semplicemente, mandiamo loro delle frasi di auguri con un messaggio via WhatsApp o Messenger.

Se non hai idee in proposito sei nel posto giusto. Ecco i 3 migliori auguri di Pasqua per amici e parenti.

“Buona Pasqua a te che cerchi sempre il pelo nell’uovo”

Hai un amico o un parente particolarmente puntiglioso? Puoi fargli gli auguri con questa frase super irriverente. Sicuramente apprezzerà e se non è permaloso si farà una risata.

Si tratta di un modo non solo divertente ma anche molto originale per fare gli auguri di Pasqua. Insomma, non il solito “auguri a te e famiglia” pigro e monotono!

“La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi”

Questa simpatica frase di augurio è stata condivisa anche da Ruby Zerbi sul suo account Twitter ufficiale in occasione di Pasqua 2015.

Si tratta di un altro modo molto originale di augurare buone feste ad una persona a cui vuoi bene. Anche in questo caso, risate assicurate per chi riceverà il messaggio.

I 3 migliori auguri di Pasqua: “Volevo farti un regalo per Pasqua ma non sono riuscito ad infilarmi dentro l’uovo. Quindi me lo sono mangiato. Tanti auguri!”

Ecco infine una frase da dedicare ad un amico un po’ goloso e che magari si aspettava in regalo un bell’uovo di Pasqua.

Anche in questo caso si tratta di un messaggio di auguri originale e diverso dal solito, che sarà sicuramente apprezzato.

Insomma, se non vuoi mandare degli auguri troppo melensi queste frasi fanno decisamente per te. Così eviterai le solite immagini con scritte a caratteri cubitali, che probabilmente il tuo amico non leggerà neanche.

