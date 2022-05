L’Italia è sicuramente un Paese costellato da una molteplicità di meraviglie. Ogni angolo della penisola, infatti, sembra riservare delle incredibili sorprese che difficilmente non fanno innamorare. L’aspetto ancor più interessante, poi, è che si può davvero trovare ogni tipo di paesaggio, in modo tale da soddisfare i gusti di tutti. Per esempio, si può cercare una spiaggia che ricordi quelle caraibiche, silenziosa e rilassante che potrebbe regalarci dei giorni unici. Per i più curiosi, invece, si può scovare un borgo dalle mille sorprese che sicuramente sorprenderà con tradizioni, vicoli ed edifici sorprendenti e storici. O ancora, si può andare alla ricerca di cittadine piccole ma ricche di bellezza, proprio come Sarteano.

La Toscana regala un piccolo angolo di paradiso in cui perdersi tra vicoli e bellezze

Sarteano, in provincia di Siena, è un vero e proprio fiore all’occhiello. Si tratta, infatti, di una cittadina meravigliosa, ricca di storia, cultura e tradizioni. I vicoli e la piazza che si estenderà dinanzi ai nostri occhi ci colpiranno fin da subito, sia per la semplicità unica che per l’incredibile bellezza. Noteremo, appena arrivati, l’imponente castello che si staglia su Sarteano e che ci farà tornare indietro nella storia. Il parco esterno che lo contorna è un vero e proprio spettacolo da non perdere, proprio come il paesaggio che si presenterà una volta raggiunta la vetta e che ci mostrerà la natura toscana in tutta la sua bellezza.

Una vera bomboniera di cui innamorarsi questa cittadina italiana splendida che lascia a bocca aperta e in cui ci si diverte con grande entusiasmo

Altra meraviglia da non perdere è sicuramente la Chiesa di San Martina che presenta all’interno delle bellezze uniche e rare come l’Annunciazione di Beccafumi. Da non perdere, poi, la Tomba della Quadriga Infernale e il Museo Civico Archeologico, che ci mostrerà la storia di questo bellissimo angolo toscano. Oltre al turismo, poi, ci sono anche dei meravigliosi eventi a cui potremo assistere.

Molto conosciuta è la Giostra del Saracino, rievocazione dei tornei cavallereschi di un tempo che crea grande scalpore nella cittadina e nei dintorni. Per non parlare poi degli spettacoli di teatro e delle rappresentazioni tipiche e note che vengono presentate durante specifiche date e che accolgono diversi turisti da ogni parte di Italia. Sarà sufficiente guardare il calendario per capire quando poter apprezzare questi eventi in una vera bomboniera di cui innamorarsi.

