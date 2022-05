L’estate vuol dire solo una cosa: relax. Durante questa stagione, infatti, le vacanze ci permettono di riposare e di staccare la spina dalla solita routine per un po’. Per questo motivo, sono moltissime le persone che scelgono di partire per luoghi calmi e riflessivi.

Tra questi c’è, senza alcuna ombra di dubbio, il mare. La distesa d’acqua, la spiaggia calda e il vento che soffia tra i capelli sono tra le sensazioni più rilassanti che ci siano. Ma, per far sì di raggiungere in modo effettivo il nostro scopo, dovremmo scegliere dei luoghi non troppo affollati.

Spiagge segrete del Bel Paese, gli angoli nascosti che non ci aspetteremmo ma che cattureranno il nostro cuore in pochi secondi

Per molti di noi, il problema quando si va in spiaggia è l’ingente numero di persone che ci si presenta di fronte agli occhi. Sappiamo bene, infatti, quanto possa diventare complicato trovare un angolo privato solo per noi. Soprattutto durante la stagione estiva e i giorni di punta.

Per evitare ciò, possiamo provare a scovare alcuni angoli meravigliosi e non eccessivamente conosciuti. Così potremmo davvero goderci la bellezza del mare nel silenzio e nel relax più totale. Se non sappiamo bene da dove iniziare, c’è una spiaggia che potrebbe diventare il nostro primo test. Stiamo parlando della Spiaggia della Tonnara a Palmi, una chicca della Calabria che potrebbe davvero lasciarci senza parole.

Eletta tra le spiagge meno affollate d’Italia questo angolo di paradiso ci catapulterà in un raffinato ed esotico universo

La Spiaggia della Tonnara a Palmi offre come primo impatto una distesa incredibile di spiaggia bianca. Il candido della tonalità che si vede, offre già un senso di relax incredibile e ci farà sentire come in una bolla per qualche ora. Inoltre, il contrasto con il blu cristallino del mare creerà un effetto davvero sorprendente.

A pochi metri dalla spiaggia, potremo ammirare l’antica scogliera con il bastione di Sant’Elia, che darà al paesaggio un tocco in più, rendendo l’atmosfera ancora più piacevole. Intorno alla spiaggia e sul litorale, poi, avremo l’occasione di trovare servizi e ristoranti per trascorrere la giornata in allegria.

Dunque, ora siamo a conoscenza che la Spiaggia della Tonnara è decisamente eletta tra le spiagge meno affollate d’Italia, questo scorcio meraviglioso ci regalerà delle soddisfazioni uniche e un’estate all’insegna della tranquillità.

