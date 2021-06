In natura abbiamo tutti i nutrimenti necessari per vivere al meglio. Dalla frutta alla verdura, passando anche per il pesce, sono tanti gli alimenti da integrare per una dieta equilibrata.

A volte la nostra cultura alimentare però non è così ampia da conoscere tutti i benefici dei cibi che ingeriamo. Consumiamo certe tipologie di alimenti a discapito di altri per semplicità o per routine andando così ad ignorare le mille virtù che potremmo ottenere.

Inoltre, i ritmi frenetici a cui siamo abituati a vivere, di certo non ci concedono la possibilità di cucinare e gustare piatti salutari. Proprio su questo punto, se analizziamo lo sviluppo esponenziale di fast food, capiamo che veramente in pochi hanno intenzione di stare davanti ai fornelli.

I prodotti ittici sono essenziali per il nostro organismo

In questi ultimi anni sfortunatamente il consumo di pesci e crostacei è precipitato. Soprattutto tra i giovani, chi di certo andrebbe a preferire un merluzzo ad un hamburger? Veramente in pochi sono i ragazzi che conoscono ed apprezzano la bontà e i benefici di questi prodotti del mare.

Il team di Proiezionidiborsa, da sempre attento alle questioni alimentari, ha recentemente visto l’importanza di consumare pesce azzurro. A proposito della ricciola, in molti la sottovalutano ma non sanno che si stanno perdendo il migliore pesce azzurro in assoluto utile alleato per la salute del cuore.

I 3 incredibili benefici del gambero più 1 trucco per cucinarlo bene

Questo crostaceo dal sapore unico, ancora riesce a sfuggire dalle nuove abitudini alimentari, dato che è molto consumato da ogni fascia d’età.

Spesso però, durante una cena fuori con gli amici non andiamo a concentrarci sui 3 incredibili benefici del gambero più 1 trucco per cucinarlo bene. Siamo rapiti dal suo gusto e dalla maestria dello chef per la realizzazione del piatto. A proposito di cucina, lo chef consiglia che per evitare che i gamberi risultino gommosi, bisogna cuocerli non oltre i 5 minuti.

Innanzitutto, parlando di benefici, bisogna puntualizzare che i gamberi sono ipocalorici, cioè contengono poche calorie. Se siamo a dieta quindi, via libera a qualche strappo sulla quantità.

In più sono degli ottimi alleati per la salute del nostro cuore grazie al fatto che sono ricchi di Omega 3 e 6. Questi grassi ‘buoni’ vanno a diminuire il colesterolo cattivo e non si accumulano nelle arterie.

Infine contengono numerose vitamine come calcio, fosforo, magnesio e potassio utili alla salute e al benessere dello scheletro.