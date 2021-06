Fra poco comincerà l’estate e le temperature diventeranno come quelle del Sahara, soprattutto per chi vive nelle grandi città. Molti ricorreranno ai ripari con l’acquisto di qualche utile strumento per rinfrescare l’aria. Così arriva il caldo ed ecco la meravigliosa pianta aromatica per rinfrescare naturalmente casa, permettendoci di respirare.

Degli strumenti utili

Molti staranno già pensando all’acquisto di un climatizzatore o un deumidificatore che permetta un’aria più fresca e respirabile in casa. Tuttavia se c’è qualcosa che rende il cado e il freddo insopportabile è proprio l’umidità. Un tasso alto d’umidità nell’aria fa percepire il caldo in un modo molto più deciso rispetto alla temperatura reale.

Se ad esempio la temperatura reale è di 30 gradi, con un tasso di umidità del 70%, la percezione che si ha della temperatura esterna è di ben 41 gradi.

Tagliare la luce

Un trucco molto semplice per poter abbassare la temperatura di casa è di creare delle zone d’ombra. Questa regola vale sia per l’esterno come anche per l’interno.

Per l’esterno non c’è cosa migliore, quando fa molto caldo, che sedere in giardino sotto un albero. L’albero è garanzia di riparo dal sole e dalla calura anche nelle giornate più calde.

Per quanto riguarda la casa, bisogna intervenire cercando di tagliare la quantità di luce che entra. Il modo migliore per far ciò è di abbassare le persiane, soprattutto se il sole batte direttamente come in un’esposizione a Sud.

Arriva il caldo ed ecco la meravigliosa pianta aromatica per rinfrescare naturalmente casa

Ma contro il caldo anche le erbe aromatico possono far valere il loro potere. L’alleato aromatico del caldo è certamente la menta, una pianta dalle tante preziose virtù. La si utilizza d’estate come erba aromatica da aggiungere ad una buona insalata di pomodori.

Stando in casa si può spruzzare nell’ambiente un po’ d’acqua con qualche goccia d’olio essenziale di menta. Le sue note fresche sono particolarmente tonificanti per l’organismo e ridonano vigore in caso di calura.

Si può prendere anche un bagno oppure un pediluvio con acqua di menta per ritrovare la freschezza. La menta ha anche delle proprietà digestive, e aiuta anche lo stomaco a ritrovare l’appetito perduto.

Una piantina che ci aiuterà a tenere a bada il calore in arrivo. Ecco tre piante aromatiche per arricchire un sugo di pomodoro.