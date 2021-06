In TV, nel web o semplicemente in alcune riviste leggiamo che è fondamentale consumare elevate quantità di pesce azzurro.

I nutrizionisti ci spiegano che questo particolare tipo di pesce ha molte proprietà benefiche per l’organismo. In primis proteggono il cuore, grazie all’alto contenuto di grassi Omega 3 e mantengono il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare. Poi aiutano il metabolismo, soprattutto quello basale, grazie allo iodio e riducono l’invecchiamento cellulare e neurologico. Infine sono facili da digerire ed aiutano anche la vista.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Generalmente vengono considerati pesci azzurri tutti quelli che vivono in mare, sia di piccola che di grande taglia. Il loro prezzo è veramente contenuto e visto tutti i loro benefici è veramente un sacrilegio non mangiarli.

Quando parliamo di pesce azzurro però, molti di noi si concentrano prevalentemente su alcune specie, tralasciando le altre. Ora, sicuramente stiamo pensando alla sardina, allo sgombro o alle alici.

In pochi invece conoscono e consumano la ricciola, un pesce azzurro di dimensioni importanti, buonissimo e molto nutriente.

In molti la sottovalutano ma non sanno che si stanno perdendo il migliore pesce azzurro in assoluto utile alleato per la salute del cuore

Proprio la ricciola è considerata dagli esperti come il pesce azzurro più prelibato e delicato, per la qualità delle sue carni.

Per poterla riconoscere in pescheria, bisogna notare la particolare linea dorata che va dal muso sino alla coda e tra l’altro è ben riconoscibile dalla sua stazza. Bisogna considerare che mediamente una ricciola può pesare dai 70 ai 100 kg. Solitamente è possibile trovarla in primavera o in estate dato che è proprio il periodo di riproduzione.

Le sue proprietà nutritive sono poco conosciute tanto che in molti la sottovalutano ma non sanno che si stanno perdendo il migliore pesce azzurro in assoluto utile alleato per la salute del cuore.

Infatti la ricciola è un tipo di pesce dalle carni bianche e delicate con un alto contenuto di Omega 3, vitamine e Sali minerali come fosforo, potassio e iodio.

Per le sue innumerevoli virtù è adatta a tutte le fasce d’età quindi essenziale anche per l’alimentazione dei bambini.

Infine il suo impiego in cucina è veramente versatile dato che può essere cucinata al cartoccio, in padella, alla piastra oppure per preparare ottimi primi.